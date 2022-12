Bolle, allo show di Capodanno danzerà il mio avatar

La sfida si ripete ogni anno, perché non è semplice inventarsi qualcosa di nuovo, attuale e moderno per una passione classica e antica come la danza. Ma anche il ballo ha il suo interessante metaverso, soprattutto se l'avatar che lo occuperà è quello di Roberto Bolle. Per la prossima edizione di 'Danza con me', il grande show con cui la sera del primo gennaio Rai1 apre il nuovo anno, arriverà in aiuto la tecnologia più avanzata.

L'étoile della Scala, da 6 anni motore dell'evento, sarà infatti anche in versione avatar e danzerà con un personaggio misterioso. "Abbiamo rivelato tanto dello show ma chi sarà questo ospite deve restare una sorpresa" ha detto oggi Bolle, presentando lo spettacolo negli studi Rai di Corso Sempione. Gli altri personaggi con cui il grande ballerino dividerà la scena sono anche quest'anno tra i più vari, secondo una formula che tanto piace al pubblico. "Lo confermano i 4 milioni di spettatori della serata - ha detto Stefano Coletta, direttore intrattenimento prime time, in collegamento da Roma -. Questo show è il condensato di quello che vorremmo ogni nostro prodotto veicolasse nelle case". Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza, Danza con me coinvolgerà anche quest'anno numerosissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Alla conduzione dello show, la coppia inedita formata da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. Tra gli altri ospiti Elio, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Blanco, Paola Minaccioni, Dargen D'Amico, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Dardust. Non mancheranno alcuni dei ballerini più importanti a livello internazionale, come la giapponese Fumi Kaneko, principal dancer del Royal Ballet di Londra, Maria Eichwald, già prima ballerina dello Stuttgart Ballet, e le prime ballerine del Teatro alla Scala, Virginia Toppi e Nicoletta Manni. Ci sarà un omaggio che Bolle ha voluto fare ad Ezio Bosso per il quale ha chiesto al coreografo Patrick de Bana un assolo per lui sul famoso brano 'Rain, in Your Black Eyes'. Ospite per la prima volta di Danza con Me, Les Balletts Trockadero de Montecarlo, fenomeno internazionale di culto, che, nel pieno rispetto delle regole canoniche del balletto classico tradizionale, proporrà una delle versioni più rivoluzionarie ma anche irresistibilmente comiche di un pezzo iconico come "La Morte del Cigno". Tra le novità di questa sesta edizione un pubblico speciale, composto da giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia - riunito con la collaborazione di AssoDanza Italia. E proprio pensando ai giovanissimi, lo spettacolo lancerà un messaggio contro il bullismo: un breve filmato in cui un allievo danzatore viene preso di mira da alcuni bulli che gli strappano le scarpette da ballo. "E' qualcosa che può succedere a tanti ragazzi ed è anche un invito a seguire i propri sogni e le proprie passioni" ha detto Bolle . Momenti di riflessione si alterneranno a dosi di leggerezza ed ironia. In attesa del duplicato di Bolle e la sua sfida di ballo nel metaverso.

"Adesso ho il mio avatar, non si sa mai, in futuro potrebbe anche servire, ma intanto mi diverto a provare dei passi di danza che nella realtà non sono capace di fare - ha scherzato il ballerino che il prossimo marzo compirà 48 anni - Un domani potrei sempre farlo ballare al mio posto". (ANSA).