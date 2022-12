Il box office risorge in Italia con Avatar 2

In Italia ha fatto risorgere il box office dormiente: quasi 10 milioni in 5 giorni con oltre 1 milione 132mila presenze in 5 giorni. E subito record dell'anno.

E' AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA, il sequel atteso da anni del cult movie di James Cameron, nuova esperienza nell'onirico mondo di Pandora interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. Il secondo box office globale dell'anno, 134 milioni di dollari di incassi soltanto in Nord America sono invece i risultati worldwide al momento. Secondo gli analisti, esiti più tiepidi del previsto soprattutto per la Cina - che pure ha avuto 57,1 milioni di dollari in biglietti venduti tra mercoledì notte e domenica - dove la nuova ondata di contagi di Covid ha frenato la voglia degli spettatori cinesi di chiudersi in un cinema, portando ad accessi ben al di sotto delle previsioni di solo poche settimane fa. Distribuita dalla Disney e proiettata in oltre 1500 schermi Imax, la parabola ecologica girata in 3D ha guadagnato 435 milioni di dollari globalmente, il secondo risultato per il primo fine settimana ai botteghini nel 2022 dopo 'Doctor Strange nel Multiverso della Follia' degli studi Marvel. Per Cameron il risultato nordamericano è il migliore debutto della sua carriera (il primo 'Avatar' aveva incassato 73 milioni di dollari il primo fine settimana), anche se al di sotto dei pronostici che avevano auspicato incassi tra 150 e 175 milioni di dollari. Deludente, per ammissione della stessa della Disney, il risultato cinese: gli studi ci contavano, dato il successo del primo 'Avatar' in Cina, ma anche perché è dal 2019 che il governo di Pechino ha messo al bando i supereroi Marvel, la 'gallina dalle uova d'oro' per il colosso di Anaheim. "Il problema è che nessuno vuole andare al cinema anche se le sale sono aperte, perché gli è stato detto che il Covid è molto pericoloso", ha detto al 'Wall Street Journal' Tony Chambers, responsabile della distribuzione globale per la Disney. La casa di Topolino non sembra peraltro particolarmente preoccupata: "Abbiamo poca concorrenza per le prossime settimane, che includono le feste di fine anno e le preparazioni per il Capodanno Lunare in Cina, tutti periodi particolarmente redditizi per le vendite di biglietti". L'interrogativo adesso è se il secondo Avatar pareggerà o supererà nel lungo periodo il record totale al box office 2022 di "Top Gun: Maverick" della Paramount. Il risultato cinese rende difficile per il sequel arrivare ai 2,9 miliardi di dollari incassati dal primo film nel 2009, ma raggiungere gli 1,48 miliardi di 'Maverick' sembra fattibile agli esperti del settore. Questo - è il commento unanime - sarebbe cruciale dati gli stratosferici costi di produzione e di marketing del nuovo film di Cameron sull'universo di Pandora. Secondo lo stesso regista, per diventare finanziariamente sostenibile, 'La Via dell'Acqua' dovrebbe alla lunga superare 'Star Wars: il Risveglio della Forza' (2,07 miliardi di dollari) e 'Avengers: Infinity War' (2,05 miliardi), rispettivamente il quarto e quinto film campione di incassi nella storia di Hollywood.

(ANSA).