Libro dei Fatti 2022 compie 32 anni ed esce in libreria e online

Si apre con un estratto del discorso di insediamento alla Camera del presidente del Consiglio Giorgia Meloni il 'Libro dei Fatti 2022' edito da Adnkronos Libri, disponibile in versione cartacea in libreria, e online nei formati digitali (ebook e app).

Quest'anno il volume, che compie 32 anni, racconta in 962 pagine non solo quello che è successo nel 2021, ma anche i fatti principali del 2022. "In trentadue anni di continuità editoriale con il Libro dei Fatti ci siamo resi conto che comunque motore e filo conduttore del racconto di un anno non sono solo le notizie - afferma Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Adnkronos - ma le persone, donne e uomini, che di quei fatti sono protagonisti".

Tra i fatti in Italia viene ripercorsa la nascita del Governo Draghi, la fine del primo mandato di Mattarella, passando per l'introduzione del contestato green pass, la tragedia del Mottarone, il successo dell'Italia di calcio agli Europei, i cinque ori nell'atletica alle Olimpiadi di Tokyo e la nascita di ITA come compagnia di bandiera.

E tra i fatti internazionali: l'elezione di Biden negli Usa, l'annuncio e il ritiro delle truppe Ue e Usa dall'Afghanistan, l'elezione in Iran del nuovo presidente Raisi, la fine in Germania dell'era Merkel e l'elezione di Scholz, la conferenza Onu sul cambiamento climatico a Glasgow e la scarcerazione di Patrick Zaki.

Tanti gli interventi di alcuni protagonisti della scena politico-economica italiana tra i quali Claudio Descalzi amministratore delegato Eni e Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale Enel. Anche uno speciale Covid-19.

In copertina, tra gli altri Jeff Bezos, Samanta Cristoforetti, Carlo III d'Inghilterra, Papa Francesco, Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky. (ANSA).