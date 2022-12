Pecore, vino e nuove aperture, Pompei si rilancia

Nello stesso tempo, dice Zuchtriegel, Pompei deve diventare un brand legato al territorio , con la cultura che si lega all'agricoltura. Da qui l'idea di avviare un'azienda agricola che possa offrire ai visitatori qualcosa di esclusivo anche quando si siedono a tavola e nello stesso tempo aiuti la rivalutazione del territorio, che poi è da sempre il grande problema di Pompei. Il primo centro di ristoro è attivo già dall'1 dicembre, nel 2023 aprirà i battenti la secentesca Casina delle Aquile dove si potrà scegliere tra ristorante, tavola calda e caffetteria. Poi via via apriranno i chioschi, dislocati nelle diverse zone degli scavi. Si parte con l'offerta di prodotti locali ma il sogno è di arrivare a offrire direttamente vino, olio e poi magari formaggi con il marchio esclusivissimo della Pompei antica. Prodotti che diversamente da quanto è avvenuto in passato con altri esperimenti, sarebbero venduti direttamente dal Parco. Per il progetto dell'azienda agricola, che è già partito, si è scelta la formula del partenariato, cercando l'interesse di realtà locali. "Abbiamo cominciato col vino e ci hanno risposto otto aziende, stiamo scegliendo", anticipa Zuchtriegel ricordando che per quanto riguarda i terreni il Parco può già contare di suo su 100 ettari coltivabili. L'idea è quella di aprirsi alla coltivazione multipla, come si faceva in antico, quando il grano cresceva in mezzo alle viti e agli olivi. I tempi di realizzazione però sono ancora da stabilire. "Questo perché non vogliamo decidere tutto da soli - sottolinea -e dai nostri partner ci aspettiamo un contributo di idee. Con un progetto così ambizioso servono apertura e flessibilità".

Tra i programmi futuri c'è poi il rilancio di Villa Arianna e di Villa San Marco le due spettacolari residenze dell'antica Stabiae, dove davvero al momento c'è tanto da fare. Qui alcuni lavori già in corso prevedono per la prossima primavera un ingresso accessibile ai disabili e un rifacimento della segnaletica, nonché della cartellonistica interna ed esterna. Ma si ragiona su un'idea più ambiziosa, anticipa Zuchtriegel, da realizzare in questo caso con la formula del project financing: "Vogliamo rivoluzionare l'accoglienza con una biglietteria attrezzata e guide sempre presenti, un ristorante panoramico, forse anche un agriturismo per accogliere le scuole oltre a collegamenti stabili con Pompei". Intanto si comincia dal Parco, che giovedì, dopo una chiusura lunga quasi vent'anni, riapre al pubblico la Casa dei Vettii, tra le più belle della città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C.. Nella nuova mappa è già indicata, insieme al verde del suo barocco giardino. Anche le pecore sono già nel disegno, a brucare il verde dei prati incolti. La Pompei del futuro vuole partire da qui. (ANSA).