Da Spielberg a Moretti per il Listino Rai 2022-23

In tutto saranno diciassette film, più tre in preparazione, quelli che compongono il Nuovo Listino 01 Distribution 2022-23 presentato da Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, al Media Center del Torino Film Festival (Auditorium della Cavallerizza). Grandi autori stranieri come Spielberg, Polanski, Scorsese e Mann e altrettanti italiani come Salvatores, Garrone, Moretti e Bellocchio, per citarne solo alcuni. Si sono viste così le prime immagini, per restare ai soli italiani, de IL RITORNO DI CASANOVA di Gabriele Salvatores con Toni Servillo nei panni dark dell'avventuriero veneziano (immagini davvero promettenti) ; di IO CAPITANO di Matteo Garrone, fiaba omerica che racconta il viaggio di due giovani, Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa; c'è poi LA CONVERSIONE di Marco Bellocchio film ispirato alla vera storia di Edgardo Mortara, bambino ebreo che nel 1858 venne sottratto alla famiglia per essere cresciuto come cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX. Infine, dopo TRE PIANI, Rai Cinema mette in campo IL SOL DELL'AVVENIRE di Nanni Moretti ambientato tra gli anni '50 e '70 nel mondo del circo e del cinema. Sempre sul fronte Italia in listino la commedia TRAMITE AMICIZIA di e con Alessandro Siani; MIXED BY ERRY di Sydney Sibilia; MIA di Ivano De Matteo con Edoardo Leo nei panni di un padre che cerca di difendere sua figlia Mia da un giovane manipolatore; EDUCAZIONE FISICA di Stefano Cipani con la storia di un gruppo di genitori, convocati dal preside che non accettano che i loro figli siano colpevoli di un brutto fatto e LA CHIMERA di Alice Rohrwacher la storia di un archeologo britannico (Josh O'Connor) coinvolto nel mercato nero di reperti storici preziosi. C'è poi la coproduzione Francia, Germania e Italia che ha dato la luce a LE VELE SCARLATTE di Pietro Marcello, fiaba liberamente tratta dal romanzo di Aleksandr Grin. Nel listino Rai poi lo straordinario omaggio molto autobiografico al cinema che è THE FABELMANS di Steven Spielberg; THE PALACE di Polanski commedia nera prodotta da Luca Barbareschi; JOHN WICK 4 di Chad Stahelski; GOLDA di Guy Nattiv biopic del primo ministro israeliano; THE SON di Florian Zeller, ultimo capitolo di una trilogia che comprende La Mère e Il padre con Anthony Hopkins, Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby; KILLERS OF THE FLOWER MOON di Scorsese crime movie tratto dal romanzo di David Graan con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e FERRARI di Michael Mann con Adam Driver nel ruolo del mitico costruttore di auto. Infine, tra le nuove produzioni, tre film: COMANDANTE di Edoardo De Angelis, sull'eroe della Marina Regia italiana Todaro; FINALMENTE L'ALBA di Saverio Costanzo e LUBO di Giorgio Diritti. "Dagli Incassi al box office arrivano indicatori incoraggianti c'è un chiaro ritorno del pubblico in sala per film italiani come ad esempio LA STRANEZZA, IL COLIBRÌ, L'OMBRA DI CARAVAGGIO. Certo non a livello di pre-pandemia".

ha detto poi Paolo Del Brocco, nel presentare il Listino Rai 2022-23. "Il nostro prodotto - ha continuato - tiene conto di due cose: sostenere la realtà industriale e essere consapevoli che dalla quantità nasce la qualità. Se non avessimo prodotto molti registi esordienti non sarebbero venute sorprese come Nicchiarelli e Carpignano". Per quanto riguarda, infine, le cosiddette 'finestre' (ovvero il tempo che deve passare dall'uscita in sala all'approdo su una piattaforma): "L'importante che ci sia un tempo chiaro che valga per tutti, film italiani e stranieri, e che il pubblico finalmente sia consapevole del tempo che deve aspettare per vederlo in tv". E ancora sul box office ha detto Del Brocco: "Va tenuto anche conto che ultimamente sono mancati all'appello registi come Verdone, Ozpetek e Muccino che si sono impegnati in opere per le piattaforme". (ANSA).