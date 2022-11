Alice, io 'strumento' dell'arte di Battiato

Le canzoni di Franco Battiato con la voce di Alice, per il nuovo album 'Eri con me' firmato dall'artista. Un progetto che nasce dalla lunga collaborazione tra Battiato e Alice, da 'Il vento caldo dell'estate' del 1980 e fino al tour 'Battiato e Alice' del 2016, tra incontri, canzoni e un patrimonio di emozioni messe in musica e da tramandare all'infinito.

"Il mio desiderio - ha raccontato Alice - era quello di propormi come strumento per diffondere quello che Franco ha trasmesso e veicolato negli anni. Quello che ci ha lasciato, tra dischi, film e quadri, in cui ha messo tutto quello in cui credeva e quello che era: cultura, pensiero, sentimento e grande talento. E' un bene prezioso che va alimentato e tenuto vivo".

Per la scaletta di 'Eri con me', Alice, insieme a Francesco Messina, ha scelto sedici canzoni scritte dall'artista catanese e che ne rappresentassero l'essenza e il percorso. Ci sono 'Da Oriente a Occidente', 'Io ci sono', 'E ti vengo a cercare', così come la struggente 'Torneremo ancora', ultima canzone della lunga carriera di Battiato, che chiude la scaletta del nuovo album di Alice.

"Ho affidato la conclusione a questa canzone - ha spiegato lei - che non ero certa di voler inserire, per rispetto profondo alla sua versione che, pur con un filo di voce, ha trasmesso tanto al mondo. Mi ci sono avvicinata con rispetto profondo.

Tale è la portata di questa canzone, che alla fine si è imposta".

Nella lista di canzoni cantate per l'occasione del nuovo album, non manca nemmeno 'La cura'. "E' un brano talmente potente - ha ricordato Alice - che quando Franco mi ha fatto ascoltare il provino dissi subito che era un capolavoro.

Ha un valore assoluto perché parla dell'amore più elevato che l'essere può provare sul piano più umano. L'amore è una parola a cui ognuno di noi da un significato in base all'esperienza e si manifesta su diversi piani: orizzontale e verticale. Franco ha trasmesso amore a vari livelli per tutta la sua vita, soprattutto a livello più elevato, senza citare la parola amore se non in rarissimi casi".

La collaborazione tra Alice e Battiato è continuata a più riprese dagli anni Ottanta fino agli ultimi tempi. "Senza Franco - ha spiegato la voce di 'Per Elisa', che i due avevano scritto insieme e che nell'album non c'è - avrei smesso ancora di cantare. Lo avevo fatto già due volte. Non avrei continuato. Non ho mai avuto paura delle decisioni drastiche e ho sempre seguito il mio sentire, anche quando andava contro tutto. Ho sempre saputo, anche agli inizi, quello che non volevo fare".

Quest'anno Alice festeggia anche i cinquant'anni dalla sua prima uscita discografica, il 45 giri del 1972 'Il mio cuore se ne va / Un giorno nuovo'. "Mi sono resa conto di questi cinquant'anni poco tempo fa - ha commentato Alice - quando ho ritirato il Premio Tenco a Sanremo. Su quel palco ho veramente capito che faccio dischi da così tanti anni. Sono stupita di quanto la vita mi ha concesso. Non avrei mai immaginato di poter vivere musicalmente così a lungo con tutta la mia libertà. E' stato faticoso ma ho avuto aiuti fondamentali e collaborazioni.

Da sola non sarei andata da nessuna parte, se non avessi conosciuto persone straordinarie con cui condiviso tutte le scelte".

Per presentare il nuovo album, primo pubblicato con Bmg, Alice sarà il 25 novembre alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano e il 28/11 a quella di via Appia Nuova a Roma. (ANSA).