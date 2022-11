Cartoons on the Bay torna all'Aquila con Elva Trill

(ANSA) - L'AQUILA, 24 NOV - Cartoons on the Bay, festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale promosso dalla Rai, approda all'Aquila con la Winter Edition che fa seguito all'edizione estiva pescarese.

Una manifestazione che prevede un fitto programma di appuntamenti e contenuti dedicato a giovanissimi e famiglie. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Cinema multisala Movieplex L'Aquila.

"Abbiamo pensato un programma che veda le bambine e i bambini non solo come spettatori ma anche e soprattutto come protagonisti attivi - ha dichiarato il direttore artistico di Cartoons on the Bay, Roberto Genovesi - con un forte coinvolgimento delle scuole. Inoltre abbiamo regalato a l'Aquila un fitto programma di lungometraggi in animazione vincitori di numerosi premi internazionali e due anteprime mondiali per tutta la famiglia con la presenza della protagonista Elva Trill, già nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Jurassic World Dominion''.

Saranno quasi 1.000 gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado attesi dall'1 al 3 dicembre per incontrare i volti e i personaggi più noti di Rai Gulp e Rai Yoyo. Moltissime attività in programma a partire dalle anteprime cinematografiche. Si parte venerdì 2 dicembre con "A day with Santa", film che racconta di una vacanza concessa a Babbo Natale: a sostituirlo, nel suo faticoso lavoro, una ragazza, Santa Belle. Sabato 3 dicembre sarà la volta di "Sherlock Santa", pellicola in cui Babbo Natale, a letto malato, ripete senza sosta la parola Lebanna, tutto questo mentre il Natale incombe. Per risolvere il caso l'assistente di Babbo Natale ricorre alla magia, evocando il più grande detective di sempre, Sherlock Holmes. Presenti in sala il regista Francesco Cinquemani e l'attrice protagonista Elva Trill. Ci sarà anche Andrea Lucchetta il campione di pallavolo con il suo Spike Team.

Il 3 dicembre ci sarà poi un grande spettacolo con Armando Traverso e i pupazzi di Rai Radio Kids. A disegnare il poster di questa edizione Nicoletta Costa, autrice della celebre serie Nina & Olga. L'iniziativa è stata presentata all'Emiciclo alla presenza del governatore Marco Marsilio. (ANSA).