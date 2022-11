Tv: seduto nel pubblico, blitz di Fiorello ai Soliti ignoti

Nascosto in mezzo al pubblico dall'inizio della puntata dei Soliti ignoti di Rai1, l'ultima prima della pausa dei Mondiali, Fiorello osserva Amadeus alla conduzione e segue il gioco in silenzio mentre il conduttore lo ignora, fingendo di non vederlo, e la telecamera lo inquadra mentre è assorto, seduto dietro le concorrenti.



Si tocca i baffi, guarda con attenzione, annuisce compiaciuto, sorride e applaude catalizzando l'attenzione di Twitter dove molti utenti si chiedono se sia Fiorello, pubblicando screenshot presi dalla tv. Blitz dello showman in scena solo sul finale, nel momento clou dedicato al 'parente misterioso'. Ed è subito reunion degli 'Amarello', ribattezzati così dopo tre Festival di Sanremo a braccetto.



La gag è il pretesto per lanciare il ritorno dei Soliti ignoti dopo la pausa dei Mondiali, il prossimo 8 dicembre, ma, prima, l'esordio di Viva Rai2, il 5 dicembre, in diretta dalle 7.15. Per la puntata di debutto del nuovo morning show di Fiorello è atteso come ospite proprio Amadeus. Lo showman porta fortuna: la puntata si chiude con un montepremi, vinto, da 38.800 euro.