Torna Il Re di Zingaretti, ciack a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 18 NOV - Luca Zingaretti torna a interpretare il controverso direttore di carcere Bruno Testori nella seconda stagione de "Il Re". Sono iniziate il 7 novembre e proseguiranno fino al 26 del mese le riprese nel capoluogo giuliano del prison-drama "Il Re 2", la serie che nella sua prima stagione ha visto Zingaretti dismettere i panni del Commissario Montalbano per indossare quelli di un antieroe moderno.

"Il Re" è una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, in collaborazione con Zocotoco e avrà tra le sue location principali Trieste. La serie, la cui regia è stata affidata nuovamente a Giuseppe Gagliardi, ha ricevuto il contributo regionale della Friuli Venezia Giulia Film Commission - PromoTurismoFVG.

Gli otto episodi di questa seconda stagione vogliono essere la logica continuazione della storia di Bruno Testori, incarcerato nel suo stesso istituto, il San Michele, per detenzione di droga nel finale della Season 1 e ora impegnato a riprendere in mano prima la situazione all'interno della prigione e poi la sua vita. Gli ultimi episodi andati in onda la primavera lasciavano presagire la volontà di dar seguito alla trama.

Confermate nel cast anche Anna Bonaiuto nei panni del Pubblico Ministero Laura Lombardo, Isabella Ragonese, un'agente della polizia carceraria del San Michele e Barbora Bobulova una funzionaria dei servizi segreti ed ex moglie di Bruno.

Mentre gli interni della fiction sono stati ripresi nel Museo del Carcere Le Nuove di Torino, gli esterni della serie, che ruota attorno a un carcere definito proprio "di frontiera", sono stati girati per la quasi totalità a Trieste, in particolare al Porto Vecchio, al Tribunale di Trieste, allo stabilimento balneare Ausonia e al Trieste Airport . Nei 17 giorni di lavorazione sono impiegati più di 20 professionisti locali e circa 100 comparse. (ANSA).