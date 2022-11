Buon compleanno Jodie Foster, la star di Taxi Driver compie 60 anni

Sessanta candeline per Jodie Foster. Il 19 novembre la star di Taxi Driver e Il Silenzio degli innocenti festeggia i 60 anni ma anche i 57 anni di carriera, visto che è entrata prestissimo nel mondo dello show business. A tre anni era già una star della pubblicità - fa parte della cultura popolare la sua immagine, a sederino scoperto, per lo spot dei solari Coppertone - E ne aveva solo 12 quando ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar per il ruolo di una prostituta adolescente in Taxi Driver di Martin Scorsese.

La sua lanciatissima carriera cinematografica e televisiva non le ha mai impedito di studiare: Foster si è laureata a Yale nel 1985 per poi iniziare una altrettanto efficace carriera da attrice adulta. Nel 1988 arriva il primo Oscar, per il ruolo di una cameriera che subisce uno stupro di gruppo in Sotto accusa, mentre una seconda statuetta le viene consegnata nel 1991, per il ruolo dell'agente dell'Fbi Clarice Starling ne Il silenzio degli Innocenti.

Oltre che attrice di successo, negli anni è diventata anche regista e produttrice nonché attivista per i diritti Lgbt, seppure con il suo stile, fermo, autoritario ma non urlato. Nel 2021, al festival di Cannes, ha incantato per oltre un'ora una platea piena con parole come "rinascita", "cambiamenti" e 'transizioni culturali', "E' il momento giusto", ha detto, "mai come ora a Hollywood e nel mondo del cinema c'è l'occasione di farsi valere, la possibilità dopo anni di lotte, di vedere rappresentati tutti. It's the right time, ripete, per raccontare nuove storie perché le cose sono completamente cambiate, le prospettive per le donne sono completamente diverse".