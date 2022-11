Un tuffo in vasca, ecco come sarà il museo di S.Casciano

SAN CASCIANO 12 NOV - Un tuffo nella vasca sacra con tutte le sue meraviglie, le statue, le monete, gli ex voto. E tanti oggetti che racconteranno le loro storie insieme con quelle delle persone che li hanno donati, uomini e donne, matrone e imperatori che su questa vasca si sono affacciati per affidare all'acqua il loro futuro. A San Casciano, anticipa all'ANSA il dg musei del MiC Massimo Osanna, il palazzo cinquecentesco che accoglierà le 24 statue in bronzo e tutto il tesoro emerso dallo scavo del Bagno Grande punta ad aprire al pubblico al più presto. Se tutto andrà liscio addirittura "entro un anno", almeno le prime sale, assicura. "Perché l'importante è cominciare a raccontare subito l'avventura incredibile di questi scavi", si appassiona Osanna che cita Pamuk e il suo celeberrimo decalogo, "pensiamo a un museo che sia capace di rendere universali le storie delle persone, anche le più minute, tanto più che gli argomenti all'ordine del giorno duemila anni fa nel santuario del Bagno Grande erano la salute, la maternità, la fede, in una parola le vite e le aspettative della gente, valori universali e transtemporali, argomenti che interessano tutti noi oggi come allora".

Tant'è, mentre è forte l'attesa per una mostra che dovrebbe portare alcune delle 24 meravigliose statue nella capitale, chissà forse pure al Quirinale c ome fu 50 anni fa per i Bronzi di Riace, con l'ok del demanio che è arrivato proprio in queste ore le procedure per l'acquisto del Palazzo dell'Arcipretura nel centro storico del borgo toscano sono entrate nel vivo. Il 15 novembre al ministero della Cultura è in programma un incontro sui capitolati, l'amministrazione è decisa a muoversi il più in fretta possibile per assicurare allo Stato entro la fine dell'anno la proprietà dell'edificio che del resto era stato individuato già ad aprile scorso.