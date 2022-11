Biagio Antonacci, dopo tre anni di stop avevo un po' di timore

+++ EMBARGO PER I SITI WEB ALLE 20 DI STASERA +++ (di Claudia Fascia) (ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Mi son trovato 3 anni e 3 mesi senza salire sul palco, un record per me. L'ultima volta era stato in tour con Laura Pausini a Cagliari. E nonostante tutta l'esperienza che mi porto dietro, ero un po' timoroso: quale sarà e come sarà ora il pubblico? E invece...". E invece Biagio Antonacci, che ieri sera ha debuttato a Roma con il suo nuovo tour nei palazzetti dopo la data zero di Jesolo di sabato scorso con la visita a sorpresa proprio della sua amica Laura prima dagli spalti e poi sul palco insieme a lui, è stato travolto dall'energia del Palazzetto dello sport strapieno. "Un'energia incredibile, un calore fortissimo... evidentemente c'è voglia di contraccambiare questi anni di musica, che sono tanti", dice il cantautore poco dopo essere sceso dal palco. E' passata la mezzanotte ed è anche il suo compleanno: 59 anni, a dispetto del fisico atletico che fa ancora impazzire le regine di Biagio, il gruppo delle fan più agguerrite. "Meglio non pensarci, magari l'anno prossimo evitiamo...".

Per la prima volta in oltre 30 anni di carriera (era il 1992 quando Antonacci pubblicava "Liberatemi", suo primo successo discografico), Antonacci ha scelto il palco centrale, per un live coinvolgente e "inclusivo, mi piace questa parola che sottintende una condivisione di qualcosa, ma anche faticoso e complicato da gestire. Non ti puoi permettere distrazioni, devi dare un po' di te stesso a tutti senza dimenticare nessuno", dice ancora sudato, ma felice come un bimbo il giorno di Natale.

Il tour per ora ha in calendario nove date, fino al 20 dicembre, per poi riprendere con una seconda tranche in primavera. Un progetto, quello dei palasport, arrivato quasi a sorpresa, dato che Antonacci aveva già dovuto rimandare due volte il live stanziale al Teatro Carcano a Milano. "Dopo tre anni non potevo non girare l'Italia. E allora il Carcano, che mi avrebbe permesso un live chitarra e voce e di stare un mese fermo, facendo anche altre iniziative come andare nelle scuole, è solo rimandato".

La voglia di tornare sul palco, con 34 brani in scaletta - tra quelli che hanno segnato la sua carriera e gli ultimi singoli "Seria" e "Telenovela", "mi sono anche un po' celebrato" - per quasi due ore di live, ad abbracciare e farsi abbracciare dai suoi fan è stata più forte di tutto. "Non vedevo l'ora. Sono stati anni lunghi, con tanti pensieri anche particolari. Durante la pandemia non sono riuscito a scrivere niente per due anni e ho avuto attacchi d'ansia nei primi mesi, quando ho cominciato a capire che dopo l'energia dell'inizio non si migliorava. Ho provato smarrimento. Poi ho cominciato a dedicarmi alla riparazione delle chitarre. Con i tutorial sono diventato un po' liutaio. E ho fatto anche un figlio". Il terzo, dopo Paolo (apprezzato autore) e Giovanni che si dedica al rap. "Con loro è una discussione continua su come vedo la musica io e come la vedono loro. Mi piacerebbe scrivere con Paolo, mi conosce bene, non mi farebbe andare oltre, ma mi spingerebbe al limite, facendomi crescere".

L'anno prossimo ricorrono i 30 anni dall'ultima partecipazione al festival di Sanremo, ma di tornare in gara non se ne parla. "No, non è in progetto. A Sanremo si va quando si ha una canzone figa. Non di successo, ma che ti rappresenti.

Grande come quella che scrisse Giorgio Faletti: per tornare devo fare una canzone di quel livello lì", afferma deciso apprezzando una manifestazione che "sta migliorando anno dopo anno, soprattutto perché Amadeus ha aperto alla nuova musica", e poi continua: "Non l'ho fatto negli anni in cui potevo farlo, o magari quando avevo bisogno di farlo. Mi mette troppa ansia, non sarei in grado di affrontarlo a livello emotivo". Certo, in gara no, ma da ospite mai dire mai. Come non è da escludere di tornare a collaborare con Laura Pausini, per la quale ha scritto il brano Vivimi. "Con quella canzone Laura mi ha permesso di fare il giro del mondo. Le sono grato. Se dovessimo rifare una canzone, potrebbe essere bello andare sul mercato sudamericano.

Un altro con cui lavorare? Be'... senza far torto a nessuno, mio fratello Eros. Mi piacerebbe passare del tempo con lui in tour, ci sarebbe da ridere. Invece se penso ai teatri, farei un tour acustico con Giuliano Sangiorgi".