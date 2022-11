Sergio Staino, il vignettista ed ex direttore dell'Unità, è ricoverato all'ospedale Torregalli di Firenze. Il disegnatore papà di Bobo, 82 anni, secondo quanto appreso, è in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sui social tra gli altri la solidarietà e gli auguri di Letta e Calenda.