Invasione dei supereroi Marvel, da Ant-Man a maga Agatha

Il ritorno di BLACK PANTHER con WAKANDA FOREVER di Ryan Coogler, in sala il 9 novembre, costruito sul passaggio di testimone per il supereroe, dopo la scomparsa prematura del protagonista Chadwick Boseman (Re T'Challa) avvia una nuova ondata di superhero movies e serie targati Marvel.

In un racconto scandito in fasi (ognuna con propri fili rossi) , siamo tra la fine della quarta, con al centro il multiverso e un'esplorazione più introspettiva dei personaggi e la quinta che continuerà a viaggiare sul confine tra bene e male, dando spazio anche a buoni e cattivi più inquieti, da Ant-Man alla maga/strega Agatha Harkness, da The Marvels a Daredevil.

Promette spettacolo lo speciale di circa 40 minuti GUARDIANI DELLA GALASSIA - HOLIDAY SPECIAL (capitolo di chiusura della fase 4 del Marvel Cinematic Universe) su Disney+ dal 25 novembre, che rivelerà anche elementi del terzo capitolo della saga (l'ultimo diretto da James Gunn), con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Vin Diesel, in arrivo nei cinema a maggio. Il 15 febbraio esce ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA di Peyton Reed, terzo film sul supereroe e titolo che dà ufficialmente il via alla Fase 5. Qui Scott Lang/Ant-man (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) si ritrovano a esplorare il Regno Quantico, dovendo affrontare Kang il conquistatore (Jonathan Majors). A primavera debutta su Disney+ la serie crossover SECRET INVASION con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Talos, in un cast che comprende Emilia Clarke, Olivia Colman e Cobie Smulders. Al centro della storia una fazione di Skrull mutaforma che da anni si infiltra sulla Terra. Nei primi mesi del nuovo anno esordisce anche la seconda stagione di WHAT IF…? serie animata che esplora mondi paralleli del multiverso. Si dovrebbe andare verso l'estate per la serie ECHO, con Alaqua Cox nel ruolo dell'implacabile Maya Lopez, leader sorda di una gang decisa a far pagare a Ronin, alias Clint Barton, le sue azioni.

Sarà estivo anche il ritorno sulla piattaforma dell'imprevedibile fratello minore di Thor, LOKI (Tom Hiddleston) con la seconda stagione della serie di cui è protagonista e dove si confronta con le sue infinite varianti. A Luglio arriva nei cinema THE MARVELS di Nia Costa, crossover con Captain Marvel e WandaVision che avrà fra i protagonisti i personaggi di Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) in un incrocio e scambio di superpoteri. In autunno sarà la volta di IRONHEART serie per Disney+, ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Dominique Thorne torna nei panni di Riri Williams, giovane e geniale inventrice determinata a lasciare il proprio segno nel mondo. In inverno arriverà AGATHA: COVEN OF CHAOS, spinoff da Wandavision, dedicato alla potente Maga/strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn), nel cast anche Aubrey Plaza e Emma Caulfield Ford.

Nel 2024 vedremo, fra i vari titoli, le serie animate THE SPIDER-MAN: FRESHMAN YEAR, su Peter Parker che trova un mentore in Tony Stark e MARVEL ZOMBIES, con un contagio che trasforma in morti viventi anche i alcuni supereroi, come Captain America e Hawkeye. Nella serie live action DAREDEVIL: BORN AGAIN, Charlie Cox riprende il ruolo del supereroe cieco. Anthony Mackie ritorna supereroe a stelle e strisce in CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER di Julius Onah, in arrivo a maggio. A luglio debutterà nelle sale THUNDERBOLTS di Jake Schreier con Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) e la sua quadra di antieroi composta da Vedova Nera (Florence Pugh), il Soldato d'Inverno (Sebastian Stan), U.S. Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), il Guardiano Rosso (David Harbour) e Ghost (Hannah John-Kamen).

A settembre uscirà il reboot di BLADE, con il cacciatore di vampiri interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. A novembre Ryan Reynolds torna a nei panni di uno dei supereroi più irreverenti dell'universo Marvel, in DEADPOOL 3 di Shawn Levy, con Hugh Jackman di nuovo Wolverine. Infine, si dovrà invece aspettare il 2025 per le due squadre di supereroi di FANTASTIC FOUR diretto da Matt Shakman e AVENGERS: THE KANG DYNASTY di Destin Daniel Cretton.