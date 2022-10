Panariello, racconto mia favola di successo

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - "Fare prime serate su Rai 1, diventare amico del mio idolo, Renato Zero. Che soddisfazione in un lungo percorso di oltre 20 anni. Se pensi che un giorno ero con Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni a fare uno spettacolo a Grosseto. Trentasette persone, li ho contati uno a uno, non era complicato. S'è anche preso la multa perché abbiamo lasciato la macchina in divieto di sosta. Un disastro". Ride Giorgio Panariello e ne ha la facoltà per la carriera che si è costruito. E che ora ripercorre in 'La favola mia', spettacolo che ha debuttato al Teatro Verdi di Firenze con due serate sold-out e che ora andrà in tour.

Uno show dove c'è spazio per il racconto del Panariello uomo, prima che del Panariello comico. "Quando ero in grande ascesa - spiega - i critici mi dicevano che sapevo fare solo il comico e mi dava un certo fastidio. Nel tempo, tra teatro e cinema, qualcosa di buono direi che l'ho fatto". Ovvio che poi però tutto è partito da personaggi come Mario il bagnino, Lello Splendor, per poi passare all'imitazione di Renato Zero e al personaggio di Naomo che, spiega, "è un po' Briatore, ma anche un po' Ricucci e Della Valle".

"Lello Splendor ha saputo che lo imitavo - racconta -. A volte lo vedevo a fine spettacolo a dirmi che voleva gratificazioni economiche (ride). Mario il Bagnino è la somma di tutti i bagnini della Versilia, a cui piace raccontare belle storie. Su Naomo all'inizio Briatore ha avuto un po' da ridire, però poi mi ha regalato i suoi occhiali, la camicia, le ciabatte. Solo le ciabatte chissà quanto costano! Su Renato Zero tutto è stato bellissimo" ma pure "lui all'inizio mi guardava storto".

Salvo poi ricredersi: "Mi ha raccontato che un giorno era in farmacia, una donna si è avvicinata a lui e gli ha chiesto se fosse Renato Zero. Lui ha risposto di sì. Vuoi sapere cosa ha detto quella donna? 'Mi saluti tanto Panariello'. A quel punto Renato ha capito che ormai anche il mio personaggio era diventato un mito". Oggi i personaggi da cui prendere spunto sono diversi, soprattutto in politica. "Se parliamo di imitazioni amo il talento di Maurizio Crozza, è un fenomeno.

Diciamo che in testa ho la creazione di un nuovo personaggio, che però non è un'imitazione di qualcuno nello specifico. Perché Meloni, Salvini, Renzi sono quelli, sono sempre loro. Invece vorrei creare il movimento degli indecisi, di quelli che non vanno a votare, tutti gli insicuri. Lo farei con una giacca che cambia continuamente colore, come i partiti".

Nello spettacolo di Panariello si ride quasi sempre ed è ovvio. Ma alla fine Panariello si ritrae con una scala perché se salire quei gradoni che conducono alla gloria è emozionante, è altrettanto facile trovarsi in basso. Ed ecco anche il Panariello che racconta di quanto era bambino e di Franco, il fratello che non c'è più: "Ho avuto un'infanzia difficile ma non mi è mai mancato niente. A Franco invece è mancato tutto". Per ricordarlo lo spettacolo si chiude con un monologo e una canzone, "per dire che lui aveva avuto problemi con la droga, ma ne era uscito da quel tunnel: non è morto per overdose. Ho sensi di colpa, non posso non averne: ricordo quando mi veniva a trovare dopo uno spettacolo e non era in buone condizioni.

Guardavo me, guardavo lui e, nonostante gli aiuti, si vedeva che il viaggio fatto era diverso". (ANSA).