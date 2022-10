Libri: Amatrice, la forza dei ricordi per farla rinascere

Un "fiume di ricordi" per far tornare a vivere qualcosa che non c'è più. E che si spera possa rinascere al più presto. E' questo l'intento che si evince leggendo "Amatrice. Ricordi...", il nuovo libro di Giancarlo Di Giacinto appena pubblicato grazie alla piattaforma 'Youcanprint'.

L'autore, che ha presentato il suo volume ai "Libri del Gazebo", l'appuntamento letterario promosso ogni mese nel parco storico di Villa Sciarra dall'Associazione 'Amici di Villa Sciarra', ha voluto raccontare la sue estati da bambino in questa bellissima cittadina tra le montagne della provincia di Rieti distrutta dal terremoto del 24 agosto del 2016, i personaggi più particolari del paese, la vita contadina piena di sacrifici, ma anche di generosità e di magia. E così dalle pagine di questo suo diario dei ricordi, lette dall'attore Bruno Petrosino, saltano fuori borghi come Musicchio, sprofondato tra campi e boschi per raggiungere il quale si andava a piedi o a dorso d'asino, o come Configno, costruito su un costone di roccia che custodisce "una vena d'acqua purissima". E rivivono personaggi come la bisnonna Onorina, figura d'altri tempi avvolta nel suo vestito nero o come Teresa, cugina allegra e sempre pronta allo scherzo, provetta ballerina di saltarello.

Ma, soprattutto, Giancarlo Di Giacinto in questo suo libro riesce a far rivivere Amatrice, quello che significava viverci da bambino spensierato e poi da adulto, prima di partire per l'Africa dove resterà gran parte della sua vita. Di anni ne sono passati tanti da allora, ma è grande la sua capacità di farci vivere, anche a chi quei posti li conosce poco, il sapore delle tradizioni di un tempo (dalla macellazione del maiale alla cucina, alla poesia), l'importanza delle leggende che si tramandano di padre in figlio, la gioia della danza e il sapere millenario nel dialetto.

Il dolore provocato dal sisma lo si intuisce nel racconto dei dettagli e nella nostalgia che trapela da ogni riga, ma quello che vuole donare Di Giacinto è un messaggio di speranza. Il messaggio di chi guarda al futuro, ma che per farlo ha bisogno di conoscere appieno le proprie radici perché come scrive alla fine del libro: "Noi siamo quello che la nostra storia familiare e il contesto ambientale ci permettono di essere" e il passato "non è una dimensione perduta e stagnante", ma "un volano, una spinta portentosa verso l'avvenire". (