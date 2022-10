Franco Gatti, addio al baffo dei Ricchi e Poveri. Oggi a Genova l'ultimo saluto

Oggi a Genova l'ultimo saluto a Franco Gatti dei Ricchi e Poveri. Il funerale alle 11.30 nella chiesa di San Siro nel quartiere Nervi.

La prima cosa bella per Franco Gatti, morto a Genova all'età di 80 anni, era "la famiglia, in primis, e poi riuscire ad andare avanti e vivere la vita nel miglior modo possibile, cercando di rallegrare se stessi e gli altri, senza dare mai fastidio ma cercando l'amicizia delle persone che lo meritano". Si raccontava così 'il baffo' del celebre quartetto in un'intervista all'ANSA nel 2020, anno della trionfale reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo.

Devastato dalla morte improvvisa del figlio Alessio, il 13 settembre 2013, proprio mentre i Ricchi e Poveri erano al Festival per ricevere un Premio alla Carriera, non ritirato, Franco aveva abbandonato il gruppo nel 2016 per dedicarsi solo alla famiglia, sua moglie e sua figlia. Si era poi fatto convincere a tornare a cantare, proprio ripartendo dal Teatro Ariston sette anni dopo, quasi per tentare di esorcizzare quel dolore esploso proprio lì, nella città dei fiori, dopo quella tragica telefonata. "Credo che Ballata per Genova nel 2019 e il Festival di Sanremo nel 2020 siano stati tra i momenti più belli degli ultimi 10 anni della sua vita. Il mio pensiero - dice commosso Amadeus - va innanzitutto alla sua famiglia ma anche ai Ricchi e Poveri e a tutte le persone che hanno lavorato con lui.

Mi piace ricordarlo proprio sul palco dell'Ariston: ho rivisto nei suoi occhi la gioia di una persona molto attaccata alla storia dei Ricchi e Poveri, sempre e comunque sorridente, ironico e simpatico".

Quello che emerge da chi lo ha conosciuto è il ritratto di una persona timida, riservata e buona. I Ricchi e Poveri sono stati la famiglia artistica di Franco Gatti dal giorno in cui, nel 1967, vennero ribattezzati così da Franco Califano perché, diceva, erano "ricchi di idee, ma poveri di soldi". "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dicono oggi commossi i suoi compagni di viaggio, quelli con cui ha calcato i palchi di mezzo mondo, con hit immortali come Sarà perché ti amo, Che sarà, Se m'innamoro, La prima cosa bella, Mamma Maria e Voulez vous danser. Tutti successi dalla melodia accattivante e testi all'insegna della spensieratezza e dell'allegria, cantati a memoria e amati da più generazioni.

Considerati gli Abba italiani, i Ricchi e Poveri hanno un posto tutto loro nella storia della musica: un quartetto polifonico, formato da due voci maschili, 'il baffo' Franco Gatti e 'il biondo' Angelo Sotgiu, e due voci femminili, 'la brunetta' Angela Brambati e 'la bionda' Marina Occhiena.

Quest'ultima aveva lasciato per prima il gruppo, nel 1981. Da quel momento i Ricchi e Poveri si imposero come trio, fino al giorno dell'uscita di Franco che portò ad una pausa di riflessione e ad una breve parentesi in duo Angela e Angelo.

Infine la reunion del quartetto, rimesso insieme con grande sensibilità dal manager Danilo Mancuso, che convinse Marina e Franco a tornare nel gruppo. Dopo l'esibizione a Sanremo, con la standing ovation in teatro e un picco di ascolti in tv, e dopo un nuovo album insieme, i Ricchi e Poveri sarebbero dovuti ripartire per un tour anche all'estero, toccando Paesi in cui sono celebri come la Russia, ma l'esplosione della pandemia da Covid, poi la guerra e la morte inattesa di Franco hanno interrotto il sogno.

L'ultima esibizione dei Ricchi e Poveri al completo è stata in una serata evento di Rai1 lo scorso anno, condotta da Carlo Conti. "Per fortuna siamo riusciti a fare la reunion, lui voleva rivedere il gruppo riunito prima che succedesse qualcosa", ha raccontato Marina Occhiena a a Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1. "E' stata una cosa bellissima, un grande dono anche per i fan che ci hanno seguito per così tanto tempo. Dopo Ballando con le stelle, nel settembre del 2020, non ci siamo più visti tutti insieme. Il Covid ci ha portato via due anni e all'età di Franco non sono pochi".

Ad omaggiare anche sui social Franco Gatti tantissimi fan, colleghi, amici e anche politici, in primis la premier in pectore Giorgia Meloni.