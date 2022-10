Il gladiatore Crowe: "Sempre al servizio di Roma"

"Sono sempre al servizio di Roma". Russell Crowe ha ricevuto oggi in Campidoglio, dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri, una targa di ringraziamento come ambasciatore di Roma nel mondo. "Russell è uno dei più straordinari attori del cinema e dell'arte, e un grande amante di Roma", ha detto Gualtieri nel corso della cerimonia. "Gli ho indicato il mio ufficio e accanto c'era il suo. Welcome to your office, Russell: per te queste porte sono sempre aperte".

Il premio Oscar ha scelto la capitale per il lancio mondiale della sua seconda pellicola da regista, Poker Face: il film sarà proiettato in anteprima mondiale il 16 ottobre nel programma di Alice nella Città e della Festa del Cinema. "Con il Gladiatore, Crowe ha dato un contributo grandissimo nel riportare interesse per la Roma antica", ha detto ancora Gualtieri. "Ogni volta che twitta sulla nostra città i numeri sono incredibili. I romani gli vogliono bene". "Ho una profonda connessione con questa città", ha confermato l'attore. "Ho sempre apprezzato la generosità e la gentilezza dei romani".