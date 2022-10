Gli Uffizi contro Gaultier per abiti con la Venere di Botticelli

Un'azione legale promossa dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze contro la maison dello stilista francese Jean Paul Gaultier per "uso non autorizzato della Venere di Botticelli". La casa di moda, spiega il museo in una nota, "ha infatti utilizzato l'immagine del capolavoro custodito nel museo per realizzare alcuni capi di abbigliamento, pubblicizzandoli anche sui propri social e sul proprio sito", "senza chiederne il permesso, concordarne le modalità dell'uso e pagare il canone così come è invece espressamente previsto dalla legge".