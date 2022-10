Roby Facchinetti, guai a chi tocca la storia dei Pooh

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Guai a chi tocca la storia dei Pooh, divento una bestia". Ospite di Marco Liorni a 'Italia Sì' su Rai1 tramite una lettera, Roby Facchinetti ha parlato della presunta polemica con Dodi Battaglia legata alla mancata partecipazione dell'ex chitarrista del gruppo alla serata in onore del compianto Stefano D'Orazio, tenutasi il 25 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

"C'è un profondo rispetto che mi lega ai miei 'amici per sempre', verso i quali provo un'infinita gratitudine fino all'ultimo mio respiro", ha aggiunto. E poi l'appello finale: "La nostra storia è sacra e va trattata con molta sacralità e rispetto".

In trasmissione è intervenuto anche Dodi, tramite un messaggio: "Tutta questa storia nasce da una serata dedicata al 'fratello', che il pubblico ha recepito come reunion, ma che reunion non è stata, per altro per scelte non mie. I Pooh sono nel mio cuore e sempre lo saranno". (ANSA).