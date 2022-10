Morandi e Santamaria improvvisano Dalla, è show

Gianni Morandi cantando, Claudio Santamaria accompagnando con la tromba, improvvisano le canzoni di Lucio Dalla in centro a Bologna e lo show richiama e coinvolge tante persone, con i cori di passanti e turisti emozionati. Prima sotto casa di Dalla in piazza Celestini, Morandi e Santamaria si cimentano in '4 marzo 1943' e 'Caruso'.Poi in piazza Maggiore, davanti alla basilica di San Petronio a far risuonare 'Piazza Grande' e ancora 'Caruso', nell'ultima luce del pomeriggio. Tutto in diretta social.

GUARDA L'ESIBIZIONE - 1

GUARDA L'ESIBIZIONE - 2

GUARDA L'ESIBIZIONE - 3