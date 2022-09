A Caracalla la magia delle terme anche di notte

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La soprintendenza speciale di Roma prolunga le visite notturne alle Terme di Caracalla per sei serate dal 2 al 20 ottobre, un'occasione per visitare le maestose rovine al chiaro di luna, dopo il successo che l'iniziativa ha registrato nel mese di settembre.

Il percorso serale del 2022 offre ai visitatori la possibilità di ammirare Idee di Pietra, un intervento di arte contemporanea di Giuseppe Penone con quattro opere monumentali collocate nella grande Natatio delle Terme ed esaltate dalla nuova illuminazione. Inoltre, dopo un lungo periodo, riaprono anche i sotterranei delle Terme di Caracalla e il mitreo, il più grande luogo per il culto di Mitra ritrovato a Roma.



Le visite guidate si svolgeranno nelle serate del 2, 6, 13, 16 e 20 ottobre 2022 Orario: dalle 20 alle 23, con 6 turni di visita. Partenze ogni 15 minuti dalle 20.15 alle 21.45. La prenotazione è obbligatoria per un massimo di 30 persone a visita e può essere effettuata anche il giorno stesso. Le visite per gruppi possono essere richieste fino al giorno prima.

Info www.soprintendenzaspecialeroma.it www.coopculture.it/it/prodotti/caracalla-night. (ANSA).