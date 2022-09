(ANSA) - ROMA, 25 SET - E' andato a Gucci il Climate Action Award attribuito dai Cnmi Sustainable Fashion Awards 2022, con cui stasera alla Scala si è chiusa la Milano Fashion Week. A ritirare il premio il presidente e ad di Gucci Marco Bizzarri e Gabriela Bordabehere, alla guida di un'azienda basata sull'agricoltura rigenerativa. Gucci è stata infatti premiata per il progetto Nativa Regenerative Agriculture Program, avviato in Uruguay con Chargeurs Luxury Fibers, uno dei maggiori trasformatori di lana nel mondo. Un progetto che vede coinvolti dieci aziende agricole, tra cui La Soledad, guidata proprio da Gabriela Bordabehere. "Mi sento onorata - ha detto dal palco - di rappresentare gli agricoltori uruguaiani che si impegnano per guidare il cambiamento, soprattutto le donne. Questo è un riconoscimento del lavoro che svolgiamo ogni giorno, vivendo spesso in zone remote, lontano dalla famiglia, per proteggere le risorse del nostro territorio. Abbiamo ricevuto questa terra dai nostri antenati e allo stesso modo dobbiamo consegnarla ai nostri figli". "Quello della sostenibilità è un percorso che abbiamo intrapreso da tempo ed è ormai diventato - ha detto Bizzarri - un approccio che caratterizza il nostro modo di fare impresa. Oggi viene premiato uno dei progetti che supportiamo in Uruguay sul fronte dell'agricoltura rigenerativa ma anche nel nostro Paese, in Italia, stiamo lavorando per far rivivere filiere che erano andate quasi completamente perdute, come il cotone e la seta, sostenendo anche le comunità che stanno facendo rivivere queste pratiche". (ANSA).