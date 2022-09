Elton John alla Casa Bianca, Usa siano più bipartisan

WASHINGTON - Prima ha comosso i 2.000 ospiti sul South Lawn della Casa Bianca poi, di fronte alla medaglia che gli ha consegnato il presidente degli Stati Uniti, a piangere è stato lui, sir Elton John.

"Sono uno che non si sbalordisce mai, ma ora sono sbalordito", ha confessato la pop star 75enne con gli occhi lucidi di fronte alla National Humanities Medal ricevuta dalle mani di Joe Biden che poi, in uno slancio d'affetto, ha stretto come fosse un vecchio amico. Il presidente americano ha risposto con un abbraccio caloroso. D'altronde ha ammesso di essere un grande fan di Elton John nel discorso d'apertura prima dell'esibizione di ieri sera. "La nostra famiglia ama la sua musica, le sue canzoni rendono speciale ogni giorno della vita, liberano le emozioni e così liberano le persone. La sua musica ha cambiato le nostre vite", ha detto Biden che una volta raccontò di essere solito cantare al figlio Beau 'Crocodile rock' quando era piccolo e di avergliela cantata di nuovo quando a soli 45 anni era in punto di morte a causa di un cancro.

E il celebre pezzo del 1972 è stato uno di quelli che hanno incantato il pubblico della Casa Bianca. Assieme ad altri capolavori dell'artista come 'Tiny Dancer', 'Rocketman', 'Don't Let the Sun Go Down on Me', 'I'm Still Standing' e, naturalmente, 'Your song'. Su quest'ultimo pezzo nemmeno la speaker della Camera, Nancy Pelosi, è riuscita a trattenersi. Le telecamera l'hanno pizzicata mentre, seduta accanto al marito Paul, cantava parola per parola tutto il brano. Tra gli ospiti anche il marito di Elton John David Furnish, l'ex First Lady Laura Bush e l'ambasciatrice britannica a Washington Karen Pierce.

L'evento, intitolato 'A Night When Hope And History Rhyme', voleva celebrare "il potere unificante e curativo della musica e rendere omaggio agli eroi di tutti i giorni: insegnanti, infermieri, lavoratori in prima linea, militari, studenti, sostenitori dei diritti LGBTQ+ e tanti altri". Elton John ha voluto parlare delle cause che gli stanno più a cuore, tra le quali la raccolta fondi per le cure contro l'Aids, ringraziando l'ex presidente George W. Bush e la moglie presente per il lavoro fatto in passato. Infine ha colto l'occasione per lanciare un messaggio politico ad un Paese più diviso che mai.

"Vorrei solo che l'America potesse essere più bipartisan", è stato l'appello del baronetto che questa sera si esibirà allo stadio di Washington in un concerto tutto esaurito nonostante i prezzi dei biglietti siano arrivati fino a 6.000 dollari. Per 'Rocket Man' potrebbe essere l'ultimo tour e i fan americani non se lo vogliono perdere.