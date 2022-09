Banco del Mutuo Soccorso celebra 50 anni con 'Orlando'

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Fedeli alla linea del progressive rock da 50 anni, ma in perenne rinnovamento, tanto da riuscire a rendere attuali, nel 2022, "le donne, i cavallier, l'arme, gli amori" dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. A cinquant'anni da il 'Salvadanaio', esce il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso: 'Orlando: le forme dell'amore' (Inside Out Music/Sony Music Group). Quindici composizioni, nate da un'idea di Michelangelo Nocenzi, terzo figlio di Vittorio, tra i fondatori del Banco, concepite dal 2013 e che hanno avuto nove anni di 'gestazione'. Vittorio Nocenzi ricorda come il primo brano di 'Salvadanaio' si intitolava 'In Volo', e nei testi erano evocati Astolfo e il suo Ippogrifo, il cavallo alato, due figure centrali de 'L'Orlando Furioso'. All'uscita del concept album, che non a caso ha in copertina un salvadanaio che contiene il nostro pianeta, seguirà un tour teatrale in varie città italiane a cominciare da Ferrara il 15 ottobre, poi Milano, Firenze e altre. Perché la domanda se continuare a fare musica in studio e dal vivo al gruppo si è posta dopo la scomparsa di alcuni componenti, tra cui il vocalist Francesco Di Giacomo. La risposta è stato un convinto sì. "Per averli ancora con noi - ha detto Nocenzi -. Quando smetteremo di suonare se ne andranno una seconda volta". Con 'Orlando: le forme dell'amore' "è un po' come far ritorno in quello spazio da dove spiccammo il nostro volo tanti anni fa, con la voglia di far così ripartire questa storia fatta di musica, di idee, di diversità, di visioni e di sogni", ha spiegato Nocenzi. "Capimmo che la forza dell'Orlando stava nella sua insospettabile modernità - ha aggiunto - E abbiamo ritenuto opportuno sottolineare i contenuti della sua contemporaneità".

"Ci sembrava un'opportunità importante utilizzare la storia dell'Orlando furioso per rispondere alla violenza dei nostri tempi - ha proseguito il fondatore de Il Banco -. La scelta dell'arte come confronto, della poesia e della musica come offerta di pacificazione". Un approccio "coerente con il pensiero del Banco del Mutuo Soccorso, da sempre pacifista ed antimilitarista". Nell'ultima traccia, Moon Suite, si sente il suono di un nastro che si riavvolge violento e porta all'ascoltatore il tema di "In Volo" de il 'Salvadanaio', riavvolgendo idealmente 50 anni di storia della musica. (ANSA).