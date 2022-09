Kate Winslet, infortunio sul set del film 'Lee' in Croazia

Kate Winslet si è infortunata sul set del suo nuovo film 'Lee' in lavorazione in Croazia ed è finita in ospedale. Lo riporta l''Hollywood Reporter'.

La 46enne attrice nel film diretto da Ellen Kuras ha la parte della fotografa Lee Miller che lavorò come corrispondente di guerra per 'Vogue' durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel cast anche Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O'Connor.

La Winslet è scivolata ed è stata portata in ospedale "per misura precauzionale su richiesta dalla produzione", ma "sta bene e tornerà sul set come previsto questa settimana", ha detto un portavoce.