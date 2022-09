E' morta a 96 anni la leggendaria attrice greca Irene Papas: ha recitato in oltre 70 film - tra cui Guns of Navarone - durante una carriera durata per decenni. Lo ha annunciato il Ministero della Cultura di Atene citato da tutti i media ellenici.

La Papas (LA SCHEDA) recitò anche nella parte di Penelope nel famoso sceneggiato tv italiano 'L'Odissea', con Bekim Fehmiu.