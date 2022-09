Da De Sica e Castellitto arriva l'endorsement a Sgarbi

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Se io fossi a Bologna, non farei casini. Voterei al Senato Vittorio Sgarbi, con tutto il rispetto per i Casini". Arriva chiaro e diretto da parte di Sergio Castellitto e Christian De Sica l'endorsement per Vittorio Sgarbi, candidato al Senato al Collegio uninominale di Bologna alle prossime elezioni. Sui profili social di Sgarbi sono stati infatti caricati due video in cui gli artisti invitano i cittadini a votare il critico d'arte, esponente di Noi Moderati, e non il suo avversario, Pierferdinando Casini, candidato per il Pd. (ANSA).