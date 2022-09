Venezia: programma 8 settembre, tra Marilyn e Siccità

Arrival'8 settembre alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia uno dei film più attesi del concorso, BLONDE, ritratto senza censure, tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates, di Marilyn Monroe (Ana De Armas) firmato da Andrew Dominik e coprodotto da Brad Pitt. In gara anche il thriller intimo iraniano SHAB, DAKHELI, DIVAR (OLTRE IL MURO) di Vahid Jalilvand, su Ali, un uomo cieco disperato che accetta di aiutare una donna in fuga.

Debutta fuori concorso il racconto corale, quanto mai attuale, SICCITÀ di Paolo Virzì, su un'umanità vicina al collasso; fra gli interpreti Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni e Monica Bellucci. Sempre fuori gara c'è il film non fiction THE MATCHMAKER di Benedetta Argentieri, ritratto di Tooba Gondal, una delle più famigerate jihadiste britanniche. Tra i protagonisti anche Stefania Sandrelli, che dopo aver ricevuto il premio Bianchi, presenta alle Giornate degli Autori il road movie 'da balera' ACQUA E ANICE di Corrado Ceron.



Ecco alcuni dei principali appuntamenti di domani:

SHAB, DAKHELI, DIVAR (OLTRE IL MURO) di Vahid Jalilvand (Venezia 79) con Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee, Saeed Dakh (Sala Grande alle 16.15). Ali, un uomo cieco, sta cercando di togliersi la vita quando viene informato dal custode che la polizia sta cercando una donna in fuga nascosta nell'edificio. Poco per volta, Ali scopre che la fuggitiva, Leila, si trova nel suo appartamento. La donna ha partecipato a una protesta operaia sfociata nel caos.

BLONDE di Andrew Dominik (Venezia 79) con Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson (Sala Grande alle 19). Tratto dal romanzo di successo di Joyce Carol Oates, Blonde ripercorre audacemente la vita di una delle icone intramontabili di Hollywood, Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia precaria come Norma Jeane, fino alla sua ascesa alla fama e agli intrecci sentimentali, Blonde confonde i confini tra realtà e finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo io pubblico e quello privato.

THE MATCHMAKER di Benedetta Argentieri (Fuori concorso), documentario (Sala Grande alle 14.15). Tooba Gondal è una delle più famigerate jihadiste britanniche. A soli vent'anni è partita da Londra per unirsi allo Stato islamico ed è diventata famosa in tutto il mondo come "The ISIS Matchmaker", accusata di aver reclutato una dozzina di donne occidentali perché sposassero combattenti dell'Isis.

SICCITA' di Paolo Virzì (Fuori concorso) con Silvio Orlando.Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci (Sala Grande alle 22.15). A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre ognuno cerca la propria redenzione.

ACQUA E ANICE di Corrado Ceron (Giornate degli Autori - Evento Speciale) con Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi, Luisa De Santis (Sala Perla alle 11.15). Acqua e anice è un "road movie da balera" che racconta la storia di Olimpia, una leggenda del liscio che a settant'anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra: stavolta, però, non si tratta di partire in tournée, ma di intraprendere un viaggio dalle persone che l'hanno amata e nei luoghi che l'hanno resa una star. Con lei, una giovane donna, Maria, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista.