A Pordenonelegge 600 protagonisti, è anno della rinascita

(ANSA) - PORDENONE, 06 SET - I numeri non sono tutto, è vero, ma quando sono tanti (e la qualità è alta) la loro presenza può condizionare gli eventi. Sarà per questo che - con 596 protagonisti e oltre 300 eventi che si dipaneranno dal 14 al 18 settembre in 29 location di Pordenone e in 12 centri del Friuli Venezia Giulia, con decine di anteprime editoriali - la 23/a edizione di Pordenonelegge segnerà "l'anno della rinascita". Ad assicurarlo è Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione pordenonelegge.it, che ha presentato oggi il programma 2022 della manifestazione.

"Abbiamo riacquistato la nostra libertà, il poter stare insieme con giudizio ma senza restrizioni. Pordenonelegge può tornare ad essere la grande festa di popolo inclusiva e non elitaria che è sempre stata". Il festival parte l'8 settembre con un evento da Praga, città che subì l'occupazione nazista e comunista e che "ha dimostrato che la cultura può sconfiggere anche la dittatura: la Rivoluzione di Velluto del 1989 fu perpetrata da filosofi, pittori, poeti e drammaturghi", ricorda Agrusti. A differenza di quanto non avvenga "oggi nella Turchia del nostro alleato Erdogan, dove sono stati messi al bando 300mila libri, mentre nel regime di Putin scrittori e giornalisti vengono assassinati e incarcerati". Non lesina critiche Agrusti, prendendosela anche con la cancel culture occidentale, che "rivede con gli occhi di oggi le opere del passato e le censura". In questo contesto, "Pordenonelegge invita chiunque possa formare le coscienze, non ci interessano credo politico, fede religiosa o altro. L'ambizione non è solo vendere libri, ma creare consapevolezza del valore fondamentale che la cultura ha per la democrazia". "Lasciatevi sorprendere", gli fa eco il direttore artistico Gian M.Villalta.

E torniamo ai numeri: Pordenonelegge, curata da Villalta, da Alberto Garlini e Valentina Gasparet, si proietta nella attualità con la spiga di grano come logo e punta a ritrovare il legame con le radici democratiche del continente. Si comincia dunque l'8 settembre (h.18.30) all'Istituto Italiano di Cultura di Praga, con IIC, il Centro Ceco di Milano e Friulovest Banca.

Emanuele Trevi, autore di 'Praga 1990' ne parlerà con il direttore della Biblioteca Václav Havel Michael Žantovskì, già portavoce del presidente Havel. Mercoledì 14 settembre, intreccio fra Praga e Pordenone, con sei grandi voci del nostro tempo: alle 18, il "Dialogo sul presente, sull'orlo dell'Europa" con Radka Denemarková e Silvia Avallone. Alle 21, a Trieste, si prosegue con il dialogo tra gli scrittori Josef Pánek e Mauro Covacich sul filo rosso "Con il corpo qui, con la mente ovunque", conduce Valentina Gasparet. Sempre mercoledì (h.21) sulla Terrazza a Mare di Lignano il dialogo "Alla ricerca di storie vere", con Markéta Pilátová e Matteo Bussola intervistati da Alberto Garlini.

Infine, una delle voci più amate della letteratura ucraina contemporanea, Aleksej Nikitin, si collegherà da Kiev il 17/9, in dialogo con la traduttrice Laura Pagliara. E a pordenonelegge, in anteprima, arriva l'antologia "Poeti d'Ucraina" (Mondadori), in libreria dal 13 settembre, a cura di Alessandro Achilli e Yarina Grusha Possamai. (ANSA).