Torna Mezkal e canta Gioia, sulle note di un tradimento

Una lettera aperta per confessare un tradimento. È Gioia, il nuovo singolo di Mezkal uscito praticamente in contemporanea al videoclip. "Scrivere questa canzone - commenta il giovane artista romano - è stata l’occasione per dire tutto quello che non sono mai riuscito a dire ad una mia ex fidanzata. Cioè che l’ho tradita. Come l’episodio che l’ha ispirata, Gioia è un brano spontaneo e diretto, sia da un punto di vista di scrittura che di produzione. Io e Wepro, il mio produttore, abbiamo deciso di lasciarlo il più possibile ‘di pancia’. Ne è venuta fuori una canzone che non usa giri di parole. Forse quello che avrei dovuto fare anche io con la mia ex ragazza. D’altronde, meglio tardi che mai".

Il video, come quello di Dove, il singolo uscito a giugno, è stato realizzato dalla 27 Entertainment, per la regia di Francesco Magnanti. Girato a Firenze, il videoclip ospita altri due esponenti della giovane scena romana: Samuele Lauro e Mandark.

GUARDA IL VIDEO