Venezia, il programma: 1 settembre star Blanchett e Inarritu

Arrivano in gara il 1 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia due dei film internazionali più attesi: TAR di Todd Field, con mattatrice Cate Blanchett nei panni di una carismatica direttrice d'orchestra, e BARDO, FALSA CRONICA DE UNAS CUANTAS VERDADES, ritorno, a sette anni da Revenant, alla regia di un lungometraggio per Alejandro Gonzales Inarritu, che qui firma la sua opera più autobiografica.

Fuori concorso debutta il capitolo finale, RIGET EXODUS, del racconto televisivo cult iniziato da Lars von Trier nel 1994 e proseguito nel 1997, ambientato in un inquietante ospedale della Danimarca, chiamato 'il regno'. Sempre fuori concorso, il documentario BOBI WINE: GHETTO PRESIDENT di Christopher Sharp e Moses Bwayo sull'ugandese Bobi Wine, superstar musicale del suo Paese e attivista per la difesa dei diritti della popolazione, e LIVING di Oliver Hermanus, delicato remake su sceneggiatura del premio Nobel Kazuo Ishiguro, con Bill Nighy, di uno dei capolavori di Kurosawa, Vivere.

Ad Orizzonti Tizza Covi e Rainer Frimmel portano VERA, mix fra realtà e finzione con protagonista Vera Gemma. Fra gli altri eventi della giornata, la presentazione a Venezia Classici della versione restaurata di TEOREMA diretto da Pier Paolo Pasolini nel 1968.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti: TAR di Todd Field (Venezia 79) con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kaue (Sala Grande alle 17.15).

Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, Tar è incentrato sulla figura della prima donna della storia a divenire direttrice di una delle più importanti orchestre tedesche. "Il copione è stato scritto per un'artista: Cate Blanchett - ha spiegato Field nelle note di produzione -. Se avesse rifiutato, il film non avrebbe mai visto la luce".

BARDO, FALSA CRONICA DE UNAS CUANTAS VERDADES di Alejandro Gonzales Inarritu (Venezia 79) con Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Sanchez Solano (Sala Grande alle 21). E' ambientato durante l'intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. L'uomo, dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale, è costretto a tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà verso una profonda crisi esistenziale. RIGET EXODUS di Lars von Trier (Fuori concorso) con Bodil Jorgensen, Mikael Persbrandt, Tuva Novotny, Lars Mikkelsen (Palabiennale alle 13). Un gigantesco organismo di carne e ossa si è materializzato nelle stanze e nei corridoi del Regno. La sonnambula Karen percepisce che qualcosa non va e raggiunge Il Regno in cerca di risposte. BOBI WINE: GHETTO PRESIDENT di Christopher Sharp, Moses Bwayo (Fuori concorso), documentario (Sala Grande alle 14.30). Si segue in tempo reale la vita dell'ugandese Bobi Wine e di sua moglie Barbie. Dagli slum del ghetto di Kampala, Bobi è riuscito a diventare una delle più amate superstar del suo Paese: Bobi usa la musica come forma di attivismo e diventa un membro indipendente del Parlamento, per difendere i diritti della sua gente. LIVING di Oliver Hermanus (Fuori concorso) con Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke (Sala Giardino alle 15).

E' la storia di un uomo ordinario, ridotto da anni di oppressiva routine d'ufficio a condurre un'esistenza nell'ombra, che all'ultimo minuto fa uno sforzo supremo per trasformare la sua vita noiosa in qualcosa di meraviglioso. VERA di Tizza Covi e Rainer Frimmel (Orizzonti) con Vera Gemma, Daniel De Palma, Sebastian Dascalu (Sala Darsena alle 17). Vera vive all'ombra di un padre famoso. Stanca della propria vita e delle proprie relazioni superficiali, vaga nell'alta società romana. Quando, in un incidente automobilistico in una zona di periferia, ferisce un bambino di otto anni, inizia con lui e con suo padre un'intensa relazione. Ma presto si rende conto che, anche in questo mondo, lei non è che uno strumento per gli altri.