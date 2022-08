Happenino, festival diffuso tra musica e ambiente

Al via la nuova edizione del festival Happenino. Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Borgo Pace, Piobbico, Peglio: saranno questi 5 comuni dell’appennino marchigiano, in provincia di Pesaro Urbino, a rendere vivo il palco diffuso della quinta edizione del Festival.

Nato per rilanciare i luoghi dell’entroterra sotto il segno della cultura e della partecipazione, rappresenta un momento di incontro e racconto dell’entroterra, di chi lo vive e di chi lo tiene vivo. L’edizione 2022 del festival si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 settembre. Il programma è denso di appuntamenti

Alle ore 21 di venerdì si inizia con la musica e le suggestioni del frontman degli Ex-Otago Maurizio Carucci, al Castello dei Brancaleoni di Piobbico (PU). Ad Happennino Maurizio Carucci si esibirà nella sua veste più intima: pianoforte, voce e storie di terra, di natura, di uomini, di viaggi, di partenze e di ritorni.

Poi appuntamento sabato 3 per lo StaGe Appennino 2022, alle ore 16 a Peglio (PU) – Torre del Girone. Si tratta di un incontro tematico di Happennino dedicato a progetti e opportunità di sviluppo dei territori. Quest’anno l’evento sarà dedicato ai progetti e alle esperienze di riqualificazione e rigenerazione dei piccoli borghi e territori. Sarà animato dai Marlene Kuntz che racconteranno il loro progetto Karma Clima che unisce musica e difesa dell’ambiente, da Valentina Torrente per lo Studio Mario Cucinella Architects, curatore del Padiglione Italia alla 16° Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, dalla Cooperativa di Comunità Viso a Viso e dal Collettivo OP.

Alle ore 19:30 di sabato 3 i Marlene Kuntz si esibiranno anche in concerto presso la Torre del Girone di Peglio (PU).

Giornata piena infine quella di domenica 4 settembre. Si parte alle ore 9, con un’esperienza naturalistica in compagnia di Andrea Boscherini, divulgatore e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express. Appuntamento a Borgo Pace (PU), in piazza del Pino per una camminata alla scoperta l’Appennino selvaggio.

Nel pomeriggio ci si sposta a Mercatello sul Metauro (PU) – Parco Vita “Marisella Pasciullo”. Qui, alle ore 16, si parlerà del senso e dell’anima dei luoghi con i fondatori di TLON Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

E sarà alla Domus del Mito di Sant’Angelo in Vado che, alle ore 19:30 del 4 settembre, si concluderà la kermesse con Vasco Brondi, al grido di “Va’ dove ti esplode il cuore”. Alle 18:45 opening della promettente Galea.