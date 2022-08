Anche Hillary Clinton all'apertura della Mostra di Venezia

Misure di sicurezza alle stelle, strade chiuse, sommozzatori in azione: alla cerimonia di apertura della 79/a Mostra del cinema di Venezia c'è anche Hillary Clinton. L'ex segretario di Stato Usa è ospite d'eccezione dei Dfv Awards, l'evento voluto da Diane von Furstenberg in programma il 1 settembre, alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Hillary Clinton sarà presente in nome della sua organizzazione no-profit Vital Voices Global Partnership, che incentiva la leadership femminile.