Mostra del cinema di Venezia: il programma, ecco White noise e Deneuve

La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31 agosto alla 79/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia SPECIALE, con una cerimonia d'apertura che avrà Rocio Munoz Morales come madrina.

ANSA.it Venezia tra film attesi e giovani star, rischio politica / SPECIALE VENEZIA 79 Gli highlights della Mostra che festeggia 90 anni © ANSA

Al debutto il primo film del concorso internazionale di Venezia 79 (presidente della giuria è Julianne Moore), WHITE NOISE di Noah Baumbach dal bestseller di Don DeLillo. Ad aprire Orizzonti è PRINCESS di Roberto de Paolis, ritratto di una nigeriana 19enne costretta a prostituirsi che trova in se' la forza di salvarsi. Le Giornate degli Autori partono con il docufilm, tra documento storico e film saggio, LA MARCIA SU ROMA di Mark Cousins con Alba Rohrwacher e il film d'apertura DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf sull'amore clandestino a Beirut tra Ahmed, un rifugiato siriano, e Mehdia, un'immigrata etiope.

Agenzia ANSA Mostra del cinema di Venezia al via con Deneuve e Julianne Moore - Cultura & Spettacoli Attesi Fico e Franceschini, cerimonia nel segno sobrietà (ANSA)

Ecco alcuni dei principali appuntamenti:



CERIMONIA DI APERTURA (Serata ad inviti in Sala Grande dalle 19) con la consegna del Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve. A seguire WHITE NOISE di Noah Baumbach (Venezia 79 - Film Di Apertura) con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola. Esilarante e terrificante, lirico e assurdo, semplice e apocalittico allo stesso tempo, White Noise racconta i tentativi di una famiglia americana contemporanea di affrontare i banali conflitti della vita quotidiana, confrontandosi con i misteri universali dell'amore, della morte e con la possibilità di essere felici in un mondo incerto.

PRINCESS di Valerio De Paolis (Orizzonti - Film d'apertura) con Glory Kevin, Lino Musella, Sandra Osagie, Salvatore Striano, Maurizio Lombardi (Sala Darsena alle 16). Princess è una giovane clandestina nigeriana che vende il suo corpo ai margini di una grande città. Per sopravvivere, deve ogni giorno schivare pericoli e sentimenti. Finché un giorno, litiga con le amiche con cui condivide la strada e incontra un uomo che vuole salvarla. Prima, però, dovrà salvarsi da sola.

LA MARCIA SU ROMA di Mark Cousins (Giornate degli Autori - Eventi speciali) con Alba Rohrwacher (Sala Perla alle 11.30). Con raro materiale d'archivio e con il suo caratteristico stile narrativo, Mark Cousins racconta l'ascesa del fascismo in Italia e il suo espandersi in Europa negli anni Trenta. In Marcia su Roma, il regista contestualizza la storia osservando il mondo contemporaneo, mostrando un paesaggio politico oggi caratterizzato da un'inquietante estrema destra e un uso manipolatorio dei media.

DIRTY DIFFICULT DANGEROUS di Wissam Charaf (Giornate degli Autori - Film d'apertura) con Clara Couturet, Ziad Jallad, Rifaat Tarabey, Darina Al Joundi (Sala Perla alle 16.15). Beirut. Libano. Oggi. Ahmed, un rifugiato siriano, e Mehdia, un'immigrata etiope che lavora come domestica, vivono un amore clandestino fatto di baci furtivi nelle strade di Beirut. La loro storia non ha futuro, ma non hanno nulla da perdere. Decidono così di fuggire alla disperata ricerca di una vita migliore.