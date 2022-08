L'ultima puntata Superquark di Piero Angela

Piero Angela è andato in onda ieri sera su Rai 1 con l'ultima puntata di Superquark. Il conduttore ha salutato il pubblico alla fine del programma con un commovente "arrivederci". "Questa era l'ultima puntata, vi ringraziamo di averci seguito, sempre così numerosi ma Superquark non finisce qui", ha detto ricordando le 16 puntate che andranno nella programmazione autunnale destinate anche alle scuole. "Questi programmi - ha spiegato - intitolati Prepararsi al futuro, saranno disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l'anno di scuola".

Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”. Un programma che sarà messo a disposizione anche delle scuole per l’educazione dei giovani. Ne daremo notizia qui. pic.twitter.com/W6c1XJbcN0 — SuperQuarkRai (@SuperQuarkRai) August 25, 2022

La risposta del pubblico non si è fatta attendere e sui social network si sono moltiplicati i messaggi di saluto e cordoglio.

Per quanto mi riguarda oggi finisce un'era e sinceramente non sono pronto a una vita senza #pieroangela #Superquark pic.twitter.com/p2wa0tvn1P — DarioFe82 (@DarioFe82) August 24, 2022

Ripensando a ieri, all'ultimo #Superquark, non posso non pensare che abbiamo perso l'uomo che più di tutti incarnava il Servizio Pubblico: "educare, intrattenere, informare", questo era #PieroAngela.

Bisognerebbe intitolargli la sala riunioni del Consiglio di amministrazione RAI. pic.twitter.com/B80DFpkEOX — Davide Capasso (@davicapasso) August 25, 2022

È finita un’era.

GRAZIE per aver divulgato,istruito, ispirato,creato passioni diventate professioni o,più semplicemente, voglia di conoscere.

Poche persone hanno migliorato la vita della loro comunità,#PieroAngela l’ha fatto.

Una carezza, quella invece sì, senza fine.#Superquark pic.twitter.com/dHoIsC7eUY — Elisa_Rubertelli (@Nerys__) August 24, 2022

Ha pensato ai giovani prima di andar via. A come prepararsi al futuro. Sapeva che il suo non era un arrivederci, ma c'è una dolcezza nelle sue parole e nei suoi gesti che toccano il cuore. Arrivederci caro Piero e grazie! #Superquark #PieroAngela https://t.co/pBs77zSuNi — DanySpina (@TrueLoveDany) August 25, 2022

L’ultimo saluto di #PieroAngela al suo pubblico di #SuperQuark

Quell’arrivederci garbato e quelle braccia sollevate al cielo

Ci mancherai da morire Piero <3pic.twitter.com/3cP1Y6cjHc — Vittorio (@ilvit02) August 24, 2022

Il documentario "Gli Ultimi Ghiacci" ha aperto l'ultima puntata, entrando nei ghiacciai, nei tunnel e nei cosiddetti mulini glaciali in compagnia dello speleologo Francesco Sauro e dell'astronauta Luca Parmitano per svelare segreti e volti inconsueti di questi giganti di ghiaccio che si stanno rivelando fragili e a rischio. Si calcola che a fine secolo, quelli delle Alpi saranno completamente scomparsi. Per questo vengono monitorati anche dallo spazio con satelliti, ma è anche essenziale studiarli dall'interno, per scoprire ciò ne indebolisce il "cuore". Un meccanismo che sembra essere la causa delle recenti e improvvise catastrofi quali quelle della Marmolada.