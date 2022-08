Bond, la saga è assicurata per altri 5 anni

Il futuro dei prossimi film della saga Bond è assicurato per almeno altri cinque anni. Lo scrive The Guardian citando un accordo tra la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) e la Warner Bros.

L'intesa sarà effettiva dalla fine dell'anno e include anche il film 'Bones and All' di Luca Guadagnino. Secondo i termini la WB si occuperà della distribuzione internazionale dei film della MGM mentre congiuntamente i due studio si occuperanno della distribuzione in Usa.

La serie Bond è stata una risorsa chiave per la MGM sin dal 1981, quando fu acquistata la United Artists. Attualmente comprende 25 film che hanno incassato quasi otto miliardi di dollari a livello globale. Tuttavia la prossima produzioni di Bond, al momento nota solo come Bond 26, non è inclusa nell'accorso visto che la MGM aveva precedentemente firmato con la Universal.

L'accordo arriva in un momento cruciale per la serie Bond la quale cerca di mantenere alta la spinta dopo le difficoltà avute con 'No Time to Die', ultimo film con protagonista Daniel Craig.

La produzione infatti iniziò nel 2016, ma nel 2018 il regista Danny Boyle abbandonò il progetto per disaccordi sul copione. Il film una volta completato sotto la regia di Cary Joji Fukunaga ebbe una battuta d'arresto a causa della pandemia. E' uscito alla fine nel settembre del 2021 rivelandosi il terzo film di maggior successo della saga dopo 'Skyfall' (2012) e 'Spectre' (2015).

Attualmente i produttori Barbara Broccoli e Michael G Wilson sono alla ricerca di un sostituto per Craig, tra i papabili ci sono, tra gli altri, Idris Elba e Rege-Jean Page.