Giovani Verdi a Jovanotti, no concerti Viareggio in spiaggia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 09 AGO - Una lettera aperta per chiedere di spostare i concerti di Jovanotti, per il tour sulle spiagge 'Jova beach party', previsti a Viareggio (Lucca) il 2 e 3 settembre. Così, chiedendo di tenere gli eventi lontani proprio dalle spiagge, i Giovani Europeisti Verdi della Toscana hanno diffuso tramite i media la missiva. "Sulla spiaggia del Muraglione, dove è in programma il concerto, sono tornate a insediarsi alcune piante pioniere, che se lasciate prosperare daranno origine ad un nuovo ecosistema dunale, quello che sulla costa versiliese abbiamo distrutto quasi nella sua interezza, a parte nella riserva naturale della Lecciona - si legge -.

Qualcuno lo definirebbe 'miracolo della natura', ma non ci piace questa definizione. E' semplicemente la natura che, se lasciata indisturbata, si riprende i suoi spazi. L'ecosistema dunale è un ecosistema incredibilmente complesso e fondamentale anche contro il fenomeno terribile dell'erosione costiera, ed è l'habitat di molte specie vegetali ed animali come l'uccello fratino".

Dunque, i Giovani Europeisti Verdi sostengono che "tutto questo ecosistema e queste dinamiche sarebbero messe a repentaglio dal tuo concerto sulla spiaggia. Non solo la spiaggia del Muraglione che si sta rinaturalizzando, ma anche la vicina Lecciona, a causa dell'enorme movimentazione di persone e mezzi motorizzati e del rumore che il concerto provocherà. Le soluzioni alternative esistono. Per quanto riguarda Viareggio ci permettiamo di suggerirti, caro Jovanotti, la suggestiva cornice di Piazza Mazzini, che pure è aperta su un tratto di spiaggia libera. Pensa a quanto ne guadagnerebbe la tua immagine da un punto di vista ecologista". (ANSA).