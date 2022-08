25 anni fa moriva il capitano Maurizio Poggiali

Moriva 25 anni fa, l'8 agosto 1997, all'età di 30 anni, Maurizio Poggiali, capitano dell'aeronautica militare, in un incidente aereo nella zona di Monte Lupone (Cori-Latina), al centro poi di una lunga e tormentata vicenda giudiziaria. Laureato in Ingegneria Aerospaziale all'università Federico II di Napoli e ufficiale dell'Aeronautica, dove era a capo della sezione navigazione del Reparto Sperimentale Volo di Pratica di Mare, Poggiali aveva scritto il libro «Top-Gun, con valore verso le stelle», e la raccolta di poesie «Lune d'inverno». Alla sua tragica scomparsa sono stati dedicati un libro inchiesta, una piece teatrale e un cortometraggio, 'In nome del capitano Poggiali', firmati dal fratello Fabio Poggiali, attore, regista e drammaturgo, morto nel 2016, che con la famiglia si è sempre dedicato alla ricerca della verità sulla morte dell'ufficiale.