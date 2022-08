Selena Gomez su Tik Tok: 'Mi rifiuto di tirare dentro la pancia. Ora va di moda'

Selena Gomez non si vergogna della pancetta e senza imbarazzo la mostra a milioni di suoi fan. In un video pubblicato sul suo account TikTok, l'attrice e cantante statunitense. che ha da poco compiuto 30 anni, si rifiuta di tirare dentro pancia e stomaco prima di farsi riprendere. "Tira dentro la pancia" - dice una voce e Selena risponde mentre si trova sdraiata su uno yacht, "Non tiro dentro un c....

Gli stomaci veri stanno tornando fortuitamente di moda, ok?". E come se non bastasse, per rendere ancora più chiaro il suo messaggio, si accarezza la zona addominale. Appare anche con la chioma piuttosto spettinata e senza trucco.

Non è la prima volta che Selena Gomez se ne infischia delle possibili critiche da parte dei 'body shamer'. Lo scorso aprile, parlando delle persone che criticavano il suo aspetto su TikTok disse: "Onestamente me ne frego del mio peso, tanto le persone fanno lo stesso le stronze. 'Sei troppo magra', 'sei troppo grassa', 'Non va bene', bla, bla, bla'". "Stronzi, sono perfetta come sono - aggiunse -. Morale della storia? Ciao".

Nel video la Gomez indossa un costume intero disegnato da lei stessa e firmato La'Marriette, marchio di swimwear inclusivo con il quale collabora.