Il cantante dei Blue Lee Ryan arrestato all'aeroporto: 'Ha dato in escandescenze'

Lee Ryan, cantante dei Blue, sarebbe stato arrestato all'aeroporto di Londra dopo un volo da Glasgow, in Scozia a quanto riportano alcuni giornali britannici.

Secondo The Sun, The Indipendent e Daily Mail il cantante 39enne avrebbe dato in escandescenze quando il personale gli ha spiegato che non gli sarebbero stati serviti alcolici. I membri dell'equipaggio avrebbero contattato le autorità e l'artista è stato prelevato appena l'aereo è atterrato. Avrebbe trascorso alcune ore in custodia e sarebbero poi stato rilasciato.