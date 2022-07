Giffoni: domani chiusura con Eduardo Scarpetta e Filippo Scotti

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 29 LUG - Si conclude domani la 52esima edizione del Giffoni Film Festival, in corso a Giffoni Valle Piana (SA). Oltre alla cerimonia di premiazione dei film in concorso, arrivano due giovani rivelazioni del cinema italiano, tra le più interessanti degli ultimi anni: Eduardo Scarpetta, vincitore del David di Donatello 2022 come miglior attore non protagonista per "Qui rido io" di Mario Martone, e il giovane protagonista di "E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, Filippo Scotti. E ancora, il cinema è di casa per la straordinaria coppia madre-figlia Laura Morante (La stanza del figlio, Ricordati di me, A casa tutti bene - La serie) con Eugenia Costantini (Boris, Una famiglia perfetta), che insieme terranno un workshop per i giurati della sezione +18.

Si chiude in bellezza anche con le anteprime. Una prima volta a #Giffoni2022 con la proiezione di "Amore Postatomico", il lungometraggio prodotto da EWC 2001 in collaborazione con Rai Cinema. Ambientato e girato interamente in Campania, il film, per la regia di Vincenzo Caiazzo, affronta tanti temi come il cyberbullismo e il revenge porn oltre a farsi portavoce della salvaguardia del pianeta e della protezione delle api. E poi un sentito omaggio a Marco Simoncelli, il grande campione di motociclismo tragicamente scomparso dieci anni fa a cui è dedicato "Sic", il docufilm Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe e disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky. Diretto da Alice Filippi, racconta, attraverso l'epopea della stagione 2008 che decreterà, contro ogni pronostico, Marco Simoncelli Campione del Mondo Classe 250cc, la storia di un sogno più grande dei propri limiti, poi diventato realtà. A raccontarlo, il padre di Marco, Paolo Simoncelli, fondatore di SIC58 Squadra Corse, la regista Alice Filippi e Roberta Trovato, produttrice Mowe. Per la sezione Impact!, verrà proiettato anche il corto "La parete", prodotto da Giffoni Innovation Hub con la supervisione del Dipartimento Produzione di Giffoni Opportunity e grazie al supporto dei major sponsor Abbvie, Galapagos, Pfizer e dei supporter Amgen e Novartis, e i ragazzi incontreranno l'attore Francesco Di Leva.

Non solo cinema a Giffoni, i ragazzi del festival affrontano anche tematiche di cultura e attualità: arriverà Jago, famoso artista e scultore, Alessandro Barbano (Condirettore del Corriere dello Sport), il vignettista e illustratore Mauro Biani, il vicedirettore de "La Stampa" Federico Monga, e sarà presente anche Roberto Gerli (Presidente nazionale della Società italiana di reumatologia).

Una grande festa conclusiva anche per gli eventi di innovazione con il Dream Team, quelli gastronomici del Giffoni Food Show, le performance dello Street Fest, e anche per il Giffoni Music Concept: per l'ultimo giorno dello showcase presentato da Nicolò De Devitiis e Giulia Salemi, saliranno sul palco i The Kolors e Tecla. (ANSA).