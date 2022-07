Weekend: Cinema, ha vinto l'estate

Nella partita tra sala e Arena è ormai definitiva la vittoria del generale estate che ha scacciato anche gli ultimi spettatori del cinema in sala. Questa settimana sono infatti solo due i film in uscita - Shark Bait e Vieni come sei - e fino a dopo ferragosto andrà anche peggio.



Conviene dunque segnalare gli ultimi due valorosi di questa settima: SHARK BAIT di James Nunn è un tipico thriller naturalistico con un gruppetto di sconsiderati ragazzi che, dopo una festa con accluso bagni di mezzanotte, decidono di rubate delle moto d'acqua per scorrazzare un po' più lontano dalla costa. Gli squali li aspettano festosi, pronto al banchetto appena due moto si scontrano tra loro. Senza mezzi di soccorso e dispersi in mare combatteranno per la sopravvivenza.

In alternativa c'è la commedia sentimentale americana VIENI COME SEI di Richard Wong che si segnala perché astuto remake di un delizioso e poco noto film danese di qualche anno fa. È il viaggio di formazione di tre ragazzi disabili che vogliono ad ogni costo perdere la verginità in un bordello appositamente attrezzato nella zona di Montreal, oltre il confine canadese.

Ovvie le buffe e paradossali vicende che costellano il viaggio, ma è impossibile non provare immediata empatia per i protagonisti.



Auguri di buona estate quindi a tutti i cinefili che in questi gironi affollano invece all'inverosimile le arene della penisola.