Al museo di Capodimonte 70 opere della collezionista Lia Rumma

(ANSA) - NAPOLI, 21 LUG - La collezionista Lia Rumma dona allo Stato italiano la sua collezione: una selezione di oltre 70 opere di artisti italiani, dagli anni Sessanta, con un focus sull'Arte Povera. La raccolta sarà esposta nella Palazzina dei Principi nel Museo di Capodimonte a Napoli. La raccolta si aggiunge alla sezione contemporanea che consta di oltre 175 opere e che rende il Museo di Capodimonte l'unico in Italia a conservare ed esporre l'arte dal XIII secolo a oggi, con raccolte eccezionali tra le quali quella Farnese. Ideatore e direttore scientifico del progetto è lo storico dell'arte, Gabriele Guercio. Il nuovo progetto di distribuzione funzionale e allestimento museale legato alla donazione è affidato all'architetto Ippolito Pestellini. Tra gli artisti in collezione: Vincenzo Agnetti, Giovanni Anselmo, Carlo Alfano, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Mario Ceroli, Dadamaino, Gino De Dominicis, Giuseppe Desiato, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Mimmo Jodice, Jannis Kounellis, Maria Lai, Carmine Limatola, Pietro Lista, Francesco Matarrese, Mario Merz, Marisa Merz, Aldo Mondino, Ugo Mulas, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Pino Pascali, Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto, Gianni Ruffi, Ettore Spalletti, Giulio Turcato, Gilberto Zorio. "I collezionisti scrivono la storia e per questo i musei, che sono la memoria della sensibilità e del genio umano, rappresentano la destinazione naturale delle loro raccolte - afferma Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Con il dono della collezione a Capodimonte Lia e Marcello Rumma entrano nella storia, ma ancor più fanno entrare la storia a Capodimonte, una storia di cui sono stati testimoni e attori quando alla fine degli anni Sessanta con l'Arte Povera, l'arte italiana è entrata radicalmente nella contemporaneità''. La donazione comprende dipinti, sculture, fotografie e lavori su carta e documenta la pratica di una trentina di artisti italiani, la cui ricerca ha avuto un riscontro internazionale. Un focus è inoltre dedicato all'Arte Povera, definizione coniata nel 1967 dal critico Germano Celant, e di altri artisti riferiti alla medesima scena, la cui ricerca individuale si è sviluppata accanto ai movimenti radicali di quegli stessi anni. L'insieme copre un arco di tempo che va dal 1965 agli anni Duemila. Gli artisti selezionati dalla collezionista per il dono allo Stato italiano sono oggi rappresentati nei maggiori musei d'arte contemporanea del mondo: Moma di New York, Centre Pompidou di Parigi, Tate Modern di Londra. Non a caso, più volte sono arrivate proposte di acquisizione dall'estero, ma l'obiettivo di Lia Rumma è sempre stato quello di far sì che non venisse mai cancellata la memoria e la storia di quegli straordinari anni dell'Arte italiana e che dunque la collezione rimanesse in Italia. (ANSA).