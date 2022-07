Michielin, torno a X Factor da sorella maggiore

"Sarà un X Factor rivoluzionato con volti nuovi e il ritorno del pubblico, ma allo stesso tempo resterà attaccato alle sue radici". Così Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha lanciato la nuova edizione di X Factor nel corso della presentazione dei palinsesti di Sky a Roma. Il talent show partirà il 15 settembre - anche in streaming su Now - e vedrà come giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi, oltre che Francesca Michielin alla conduzione, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco.

"Quando l'ho saputo sono letteralmente caduta dal divano - ha rivelato quest'ultima -. Ho detto subito sì e devo dire che non ho nessuna ansia. E' bello tornare sul luogo del delitto e fare la sorella maggiore dei concorrenti, anche se non è proprio così". "La giuria è tutta nuova, ma è legata alle radici del programma - ha sottolineato D'Errico -. C'è Fedez, poi Ambra che come una bambina per questo programma perché è tutto nuovo per lei nonostante abbia una lunga esperienza televisiva. D'Amico è un produttore stimato ed è molto ironico e divertente. Rkomi rappresenta la quota giovane e attuale".

"Ci sentiamo tutti molto emozionati e molto fragili dopo questi due anni di pandemia", ha aggiunto Michielin.

Le selezioni, in cui torna il pubblico in presenza all'Allianz Cloud di Milano, saranno rinnovate: dopo le Audition e i Bootcamp con il classico meccanismo degli switch sulle 6 sedie a disposizione, ecco una inedita fase di Last Call in cui sul palco torneranno le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti, definiranno il trio che vorranno portare ai Live Show. Anche quest'anno nessuna suddivisione in categorie tradizionali: i 12 finalisti verranno scelti solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

"Quest'anno 10mila persone hanno partecipato alle audizioni - ha reso noto D'Errico -. C'era molta partecipazione e molta voglia di essere in uno spettacolo live. Sarà un'edizione piena di energia".