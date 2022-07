Chiara Ferragni: 'La sicurezza a Milano è fuori controllo'. La replica di Sala

"Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano". Lo ha detto l'influencer Chiara Ferragni in una storia su Instagram.

L'APPELLO DI CHIARA FERRAGNI AL SINDACO GIUSEPPE SALA

"Ogni giorno - ha scritto - ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto". "La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli - ha concluso - abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala".

LA RISPOSTA DEL SINDACO DI MILANO A CHIARA FERRAGNI

A Chiara Ferragni "non rispondo. Non condivido quello che dice, è un'opinione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'allarme sulla sicurezza in città lanciato dall'influencer dalle sue pagine social, a margine dell'evento conclusivo per i 30 anni della Fondazione Cariplo. "Le mie risposte sono sempre attraverso il lavoro. Lavoreremo ancora di più, non condivido quello che lei dice ma capisco che sia un tema delicato e che c'è una sensibilità della città - ha aggiunto -, questo è un periodo difficile. Nel colloquio quotidiano con i sindaci delle grandi città del mondo, problematiche del genere sono all'ordine del giorno. Cercheremo di fare ancora di più, non per deresponsabilizzarci ma precisando che la sicurezza dipende anche dall'opera del ministero". Il sindaco ha poi spiegato che in questi giorni risentirà il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Non considero la situazione drammatica ma degna di attenzione. Cercheremo di rifare il punto sulle forze che arriveranno a Milano - ha concluso -, come avete visto noi stiamo facendo la nostra parte, le prime assunzioni di vigili le abbiamo fatte, entro dicembre altri 120 agenti saranno messi in campo". Le forze dell'ordine in più promesse dal ministro dell'Interno "in parte" sono arrivate "ma voglio capire quando arriveranno" le altre.

IL COMMENTO DI SALVINI E CONFCOMMERCIO

"Prosegue l'incessante problema sicurezza a Milano. Ormai è proprio sotto gli occhi di tutti". Così sulle sue pagine social il leader della Lega Matteo Salvini commenta le parole di Chiara Ferragni sulla sicurezza a Milano. Salvini ha condiviso su Facebook l'appello della influencer. "Sala e Lamorgese, se ci sono battano un colpo, altrimenti si facciano aiutare", conclude.

"La rapina di qualche ora fa in pieno centro a Milano, riporta il tema della sicurezza in cima alle priorità per la ripartenza del nostro territorio. La violenza di cui i titolari del negozio di via Bergamo sono stati vittime va condannata con fermezza e a loro va tutta la nostra solidarietà". Così il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, ha commentato sulle sue pagine social la violenta rapina avvenuta ai danni dei titolari di un negozio di antiquariato nella zona di Porta Romana. "La nostra forza è quella di essere capillari, interconnessi. Una forza che mettiamo a disposizione delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine per creare un sistema reticolare che presidi la sicurezza, tuteli i cittadini e le attività economiche - ha aggiunto -. L'appello lanciato da Chiara Ferragni e da altre personalità della società civile deve essere uno stimolo positivo a lavorare con questo obiettivo comune". "Ci stiamo rialzando da un periodo difficile, non possiamo permettere che queste situazioni mettano a repentaglio lo sviluppo delle nostre città - ha concluso - . Oggi pensiamo a un patto per la sicurezza dove tutte le forze che vivono e fanno vivere il territorio possano mettere a disposizione le proprie risorse contro degrado e criminalità".