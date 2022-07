Welfare e aiuto ai live club, più tutele per spettacolo

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Dal nuovo welfare per artisti e tecnici, con interventi importanti come l'introduzione dell'indennità di discontinuità, al sostegno dei live club. Con l'approvazione in via definitiva oggi alla Camera - senza voti contrari - del disegno di legge delega per lo spettacolo, arrivano diverse novità per i lavoratori del settore, in pratica un sistema di misure che completano il quadro di riforme già avviate nel 2021 con il Sostegni bis dopo il disastro che aveva colpito il settore con la pandemia.

Per i lavoratori dello spettacolo "inizia una nuova stagione", twitta soddisfatto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, mentre il ministro della Cultura Dario Franceschini assicura l'impegno dell'esecutivo a non perdere tempo nell'esercitare la delega affidata dal Parlamento. Per il governo si tratterà ora di intervenire in tempi rapidi per coordinare e riordinare leggi e regolamenti e varare quello che è stato chiamato "Codice dello Spettacolo". Ma anche rivedere e aggiornare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori di un comparto caratterizzato per sua natura da prestazioni discontinue, e intervenire su contratti ed equo compenso. Tra le novità in arrivo ci sono interventi in aiuto dei live club, che vengono riconosciuti come realtà "che operano per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee".

Ma non solo: nasce il Registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo, articolato in sezioni in base alle categorie professionali previste, che nelle intenzioni del legislatore servirà a rafforzare l'identità dei lavoratori dello spettacolo.

E ancora, viene riconosciuta e disciplinata la professione dell'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo. Verrà potenziato l'Osservatorio dello spettacolo, che si occuperà anche del coordinamento con le attività degli osservatori regionali. Questo, spiegano dal ministero guidato da Franceschini, "per favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo".

Al suo interno una Commissione Tecnica, non retribuita, avrà il compito di tenere il registro nazionale dei professionisti.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, è previsto poi che l'Inps attivi specifici servizi di informazione e comunicazione per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. Cresce, passando da 100 euro a 120, l'importo massimo della retribuzione giornaliera per la contribuzione e la base di calcolo per malattia, maternità, paternità. Un capitolo importante e molto atteso riguarda infine il Fondo Unico per lo Spettacolo, che verrà distribuito tenendo conto anche di nuovi criteri. L'idea è di spingere la promozione dell'equilibrio di genere, ma anche le occasioni offerte ai giovani, per esempio premiando le istituzioni liriche che per le loro rappresentazioni diano un grande spazio ai giovani talenti italiani.

"La necessità di un maggiore sostegno ha permesso di avviare un ripensamento generale delle disposizioni che regolano il lavoro di artisti e tecnici dello spettacolo, condotto attraverso l'ascolto di tutte le associazioni di categoria", sottolinea Franceschini. "Con l'introduzione dell'indennità di discontinuità e molte altre tutele finora non riconosciute, può ora nascere un nuovo welfare tanto atteso, che non lascerà più nessuno indietro". (ANSA).