Palinsesti La7: Caterina Balivo e Aldo Cazzullo fra le novità della prossima stagione

Ci sono Aldo Cazzullo con Una giornata particolare e Caterina Balivo, con un game show prima del tg, fra le novità della stagione di La7. Un palinsesto, spiega il presidente Urbano Cairo, che "funziona molto bene" e ci pone "dal 2019 come sesta rete del Paese, dalle 20.30 alle 22.30 stabilmente davanti a Rete4".

"Per quanto riguarda le cose principali - dice - è tutto confermato a partire dalla domenica con Non è l'Arena di Giletti", lunedì spazio alla fiction, confermato DiMartedì, al mercoledì Atlantide, giovedì Piazzapulita e venerdì Propaganda Live con Diego Bianchi, Makkox e tutta la squadra che ha rinnovato per tre anni". Sabato pomeriggio calcio femminile di serie A.

Nella pandemia e ora con la guerra in Ucraina, La7 e le testate del gruppo Cairo sono stati "presenti al 100%, non tralasciando mai nulla, continuando a pubblicare, non perdendo mai un'uscita, non chiudendo mai un programma". Così l'editore Urbano Cairo torna ai primi momenti della pandemia per raccontare l'impegno di La7 "di essere vicini alle persone" in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti.

"Questo ci ha premiato, con un incremento degli ascolti importante e di utenti unici transitati su la7.it, corriere.it, diventando il quinto gruppo come utenti unici mesi, 32 milioni, i primi tra gli editori classici e immediatamente vicini agli OTT come Amazon e Microsoft" aggiunge. "Ѐ quasi triplicato il numero di abbonati, 27,3 milioni utenti unici con corriere.it e 18 milioni con Gazzetta e anche la parte cartacea ha tenuto molto bene, stabile a 260 mila copie".