Lorella Cuccarini, in cattedra per Maria De Filippi

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Otto mesi filati con Maria De Filippi? È meraviglioso. Con lei ne lavorerei anche dodici l'anno". Lo dice di getto Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani, star della tv e del palcoscenico e ormai anche tra le più ambite insegnanti della scuola di Amici. L'unica, in tanti anni di programma, ad aver tenuto sia la cattedra di danza che quella di canto. E la prossima stagione, anticipa, si torna in aula.

"Amici è un'esperienza talmente bella che non avrebbe senso di interromperla - sorride - Il ruolo che abbiamo come prof all'interno del programma è bellissimo e importante: accompagnare dei ragazzi che inseguono un sogno, cercare di proteggerli, fare le scelte giuste per loro. E li trovo molto consapevoli, pieni di talento, anche pronti a sudare per farcela, a dispetto di quello che a volte si dice dei giovani di oggi. Ricordo quando avevo la loro età: con Fantastico mi piovve addosso una popolarità inattesa. Ma ero cosciente che quello fosse solo un punto di partenza. Credo lo stesso valga per questi ragazzi". Ma non solo. "Con Maria si lavora benissimo - prosegue - Ammiro la sua capacità nel saper scegliere e costruire programmi tanto diversi fra loro. Ma la cosa più bella è come si lavora con lei: è una donna molto accogliente, aperta, che sa ascoltare. Dote rara in questo momento".

Ad attendere la Cuccarini ci sarà dunque, anche quest'anno, la cattedra di canto. "È una nuova strada che mi ha dato grande soddisfazione. Anche mio figlio compone e mia figlia canta. Ma in casa mi sembra amino più stare nel backstage. In palcoscenico basto io", ride.

E' invece al teatro che la ballerina dedica la sua unica pausa dagli studi di Canale5, tornando, dopo quasi dieci anni, nei panni e sortilegi della Madre Gothel di "Rapunzel - Il musical", lo spettacolo che Maurizio Colombi ha tratto dalla favola dei fratelli Grimm e che al tempo girò l'Italia con oltre 150 mila spettatori. Capelli corvini, effetti speciali e musiche originali di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, lo show sarà in scena per tutte le feste di Natale al Brancaccio di Roma e poi a gennaio al Nazionale di Milano.

"Dopo i due anni che abbiamo appena vissuto avevo bisogno anche di tornare al contatto diretto con il pubblico. E poi, la prima cattiva non si scorda mai - sorride- E' stata anche l'unica della mia carriera. Ho la fortuna di essere una donna solare ed è sempre stato naturale chiamarmi per personaggi molto luminosi, romantici, come la Sandy di Grease. Ma con questo ruolo, soprattutto nella prima parte dello spettacolo in cui incuto anche un po' paura, ho affrontato una vera sfida con me stessa.

Anche se poi Gothel ha un risvolto molto simpatico e divertente".

E siccome restare ferma non fa per lei, intanto è partita anche una nuova avventura: il Lorella Cuccarini Official Channel su YouTube dove la conduttrice si diverte tra interviste e chiacchierate. "Il pubblico sui social è sempre più variegato - spiega lei - Mi piaceva l'idea di uno spazio che non fosse solo mio, ma aperto a tutti". Ma dopo 37 anni di carriera, c'è qualcosa che ancora le manca? "In questo momento direi nulla - riflette - Ma il bello del nostro mestiere è giocare, accettare proposte cui non avremmo mai pensato. Se proprio dovessi sognare, mi regalerei un bel ruolo al cinema, molto diverso da me. Chissà". (ANSA).