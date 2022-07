Ermal Meta, oggi c'è troppo sciacallaggio politico

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Nella politica italiana degli ultimi dieci anni, "sono pochissimi quelli che veramente hanno un'idea di base, c'è uno sciacallaggio politico assoluto.

Quelli che veramente fanno qualcosa per le città sono i sindaci". Parola di Ermal Meta, protagonista di un incontro dedicato al suo primo romanzo, Domani e per sempre (La Nave di Teseo) nell'ultima serata della 21/a edizione de Il libro possibile Festival (sostenuto da Pirelli) a Polignano a Mare (Bari). Nel libro, la storia parte dall'inverno del 1943: nell'Europa scossa dalla seconda guerra mondiale, l'Albania subisce senza piegarsi l'occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, Kajan un bambino di sette anni, mentre i genitori sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, vive con l'amatissimo nonno Betim. Insieme aiutano Cornelius, un personaggio dal passato misterioso segnerà la vita di Kajan. La storia si spinge fino agli anni '90 raccontando il regime comunista in Albania, e intraprendendo un viaggio narrativo che passa anche Germania e Stati Uniti.

"Io non vedo nessuna identità nella politica di oggi - aggiunge il cantautore -. La libertà è confusa con libertinaggio e si batte il ferro finché è caldo, additando un nemico per colpire l'immaginario e guadagnare consensi: prima gli albanesi, poi i romeni, gli africani e in futuro chissà chi altro. Non ci rendiamo mai conto che la presenza dell'altro ci definisce".

Venendo ai regimi sovietici e a quello in Albania, ampiamente raccontato nel libro, posso dire che è stato il più pesante - sottolinea -. In quasi 45 anni gli albanesi hanno vissuto una vita priva di sogni. L'Albania era un luogo in cui era molto difficile costruirsi un futuro. Ogni cosa era vietata. Il pensiero e le idee erano considerate pericolose e le persone che avevano idee erano le prime ad essere colpite. Le prigioni infatti erano piene di filosofi, artisti, poeti... persone che potenzialmente avrebbero potuto cambiare il mondo intorno a loro". La cultura d'altronde è "la più grande forza di resistenza. Niente riesce a conservare l'identità come fa la cultura" per questo è attaccata dai regimi. (ANSA).